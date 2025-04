Radu Miurță: Cercetarea din zona de tehnologie trebuie susţinută, iar reglementările să fie relaxate

Foto: Getty Images

Cercetarea din zona de tehnologie trebuie susţinută, reglementările privind dezvoltarea de software să fie relaxate, iar utilizarea tehnologiei în administraţia publică centrală şi locală trebuie să fie încurajată, a declarat, miercuri, Radu-Dinel Miruţă, secretar în Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, la ANIS International Summit 2025.



"Susţinerea mea profundă este pentru cercetare în zona de tehnologie, pentru a rămâne în România 'spuma' de plus valoare, este pentru relaxarea multiplă cu reglementări în dezvoltarea de software şi pentru o încurajare a utilizării tehnologiei în toate ramurile autorităţii publice centrale şi locale", a spus deputatul USR.



Acesta consideră că nu neapărat tehnologia în sine este cea care dezvoltă economia, ci mai degrabă modul în care este ea folosită. "Cea mai mare companie de taxi nu are nicio maşină. Cel mai mare furnizor de reţele sociale nu produce niciun conţinut. Cel mai mare retailer nu are niciun magazin. Aceştia au identificat, însă, o metodă de a utiliza tehnologia astfel încât să producă plus valoare, iar oamenii să consume", a afirmat Radu-Dinel Miruţă.



Miruţă susţine că numai în aceste condiţii ţara noastră va putea avansa tehnologic. "Ştiţi prea bine că România este pe ultimul loc la gradul de digitalizare şi cumva este un paradox, pentru că avem printre cei mai buni specialişti în tehnologie, dar care nu reuşesc să ridice indicele DESI. Convingerea mea este că tehnologia nu poate fi oprită. Cine încearcă să facă asta, pierde. Este în responsabilitatea administraţiei ţării să facă un parteneriat corect încât să culeagă de la mediul de business ceea ce avantajează România", a spus reprezentantul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.



Peste 40 de speakeri din partea autorităţilor, mediului de afaceri şi al celui academic participă, miercuri, la ANIS International Summit 2025, un eveniment de referinţă al industriei IT din România, organizat de Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS).



Tema ediţiei din acest an "Tehnologie şi Inovaţie: Construind un viitor digital şi competitiv" a angajat dezbateri privind cele mai importante provocări şi oportunităţi în transformarea digitală, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, finanţarea inovaţiei şi tehnologiile emergente.



Factori de decizie, experţi din industrie şi antreprenori şi lideri în inovaţie participă alături de reprezentanţi ai companiilor din domeniu, la o zi plină de paneluri, conversaţii informale (fireside chat) şi mese rotunde. Evenimentul se va încheia cu Gala ANIS 2025, care celebrează excelenţa, în opt categorii relevante pentru domeniul tehnologic de azi.



Deputatul Radu-Dinel Miruţă a participat, în cadrul evenimentului, la panelul de discuţii "Drumul către anul 2030 prin transformare digitală şi inovare" ("Road to 2030 through digital tarnsformation and innovation").



Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii este asociaţia reprezentativă a industriei de IT din România. ANIS are peste 150 de companii membre, este un promotor al digitalizării şi reprezintă interesele industriei de IT de 25 de ani, fiind un partener de dialog credibil care poate contribui la crearea de politici publice care să faciliteze valorificarea tehnologiei pentru dezvoltarea socio-economică.