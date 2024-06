O rachetă spațială s-a prăbușit într-un oraș din China și a luat foc

O rachetă spațială experimentală construită de o companie din China a căzut în zona colinară a unui oraș și a declanșat un incendiu, transmite Agerpres, care citează presa internațională.

Compania chineză Beijing Tianbing Technology a anunțat că prima treaptă a rachetei sale Tianlong-3, aflată în curs de dezvoltare, s-a desprins de platforma de lansare în timpul unui test, ca urmare a unei defecțiuni structurale.

Racheta s-a prăbușit în zona orașului Gongyi din centrul Chinei.

Imaginile surprinse de localnici și difuzate pe rețelele sociale arată cilindrul propulsor cum se desprinde de rampă și se îndreaptă spre cer, apoi motorul se oprește într-un nor de fum negru.

Cilindrul se înclină și rămâne aproape paralel cu solul în timpul prăbușirii, iar la impact provoacă o explozie uriașă.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N