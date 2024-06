Resturile unei rachete lansate de Beijing s-au prăbușit într-un sat din China și i-au pus pe localnici pe fugă

Rămășițele unei rachete cu care China a plasat pe orbită un satelit s-au prăbușit peste un sat din sud-vestul țării, iar imaginile care au surprins incidentul s-au viralizat pe rețelele sociale, transmite CNN.

Puternica rachetă Long March 2C a luat startul sâmbătă, la ora locală 15, de la Centrul Spațial Xichang din provincia Sichuan.

Misiunea a trimis cu succes pe orbită un satelit dezvoltat de China și Franța pentru a studia exploziile de raze gamma specifice supernovelor care se transformă în stele neutronice sau în găuri negre.

Succesul lansării a fost resimțit puternic la sol în satul Xianqiao din provincia Guizhou, învecinată cu Sichuan.

Videoclipul filmat de un localnic și încărcat pe platforma Kuaishou a surprins momentul în care un cilindru de mari dimensiuni, urmat de o dâră de fum galben, a căzut pe un deal lângă sat.

A Chinese village was hit by a rocket booster from a "Long March 2C" launch vehicle, causing a cancer-linked hypergolic fuel to disperse, a common issue in China due to its lack of safety procedures compared to the US and other countries.#CHINESE pic.twitter.com/m9nz0keiba