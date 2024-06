Starship, cea mai mare și puternică rachetă din lume, s-a întors cu bine pe Pământ

Nava spaţială Starship, aparţinând companiei lui Elon Musk, SpaceX, a reuşit să amerizeze cu bine în apele Oceanului Indian, scrie BBC. A fost cel de-al patrulea zbor de încercare.

Aparatul spaţiul cu două etaje, format din vasul de croazieră spaţială Starship instalat pe racheta portantă Super Heavy, a fost conceput să fie mai ieftin dar şi mai puternic decât racheta Falcon 9, folosită de SpaceX pentru misiuni de alimentare şi schimbare a echipajelor de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS).

Sistemul Starship reprezintă viitorul acestei companii deţinute de Elon Musk.

Starship urmează să fie folosită şi de NASA în următorii ani pentru a-i readuce pe astronauţii americani pe Lună.

Fiecare sistem spaţial Starship testat până în prezent a depăşit obiectivele lansărilor anterioare şi apoi a eşuat, fie explodând, fie dezintegrându-se în atmosferă.

Primul astfel de sistem spaţial lansat în aprilie 2023 a explodat la câteva minute după desprinderea de sol, la altitudinea de aproximativ 40 km.

În cadrul celui de-al doilea zbor de încercare, ce a avut loc în luna noiembrie, Starship a ajuns în spaţiu pentru prima oară dar a explodat la puţin timp după aceea.

În cel mai recent zbor de încercare, cel din luna martie, Starship a reuşit să ajungă în spaţiu şi apoi a reintrat în atmosfera terestră unde s-a dezintegrat.

„În pofida pierderii mai multor plăcuţe (din scutul termic n.r.) şi a unui flaps deteriorat, Starship a reuşit să amerizeze uşor în ocean!”, a scrie Elon Musk pe reţeaua de socializare X.

Despite loss of many tiles and a damaged flap, Starship made it all the way to a soft landing in the ocean!



Congratulations @SpaceX team on an epic achievement!! https://t.co/UnXbnmZ2pE