Rachetele trase de China lângă Taiwan au ajuns aproape de Japonia

Anunțul a fost făcut joi de guvernul de la Tokyo.

Este prima dată când astfel de proiectile chineze ajung în apele aferente Zonei Economice Exclusive nipone.

Zonă Economică Exclusivă este zona maritimă adiacentă mării teritoriale a unui stat și se extinde până la maximum 200 mile marine (circa 270 de kilometri) în larg.

Nobuo Kishi, ministrul Apărării de la Tokio, a denunțat un incident grav la adresa securității naționale și a siguranței cetățenilor japonezi.

De asemenea, guvernul japonez a înaintat Beijingului un protest diplomatic și a cerut Chinei să oprească imediat exercițiile militare din jurul Taiwanului.

"Acțiunile Chinei au impact grav asupra păcii și stabilității regionale și asupra comunității internaționale", a arătat Takeyoshi Mori, adjunct al ministrului nipon de Externe.

??➡️??VIDEO as China PLA holds live-fire missile drills in Taiwan Straits, all hit targets precisely: Relevant sea and airspace control off the eastern coast of Taiwan island has been lifted since the live-fire missile drills have hit the targets precisely, Senior Colonel Shi Yi pic.twitter.com/GXvuwn5LGx