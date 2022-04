Rachetele rusești, transformate în grătare de ucraineni. Reacția amuzantă a Ambasadei SUA la Kiev

Pe tot parcursul celor două luni de război au apărut imagini cu rachete și bombe lansate de ruși, care s-au înfipt în pământ sau au aterizat în diverse locații, dar nu au explodat.

Unii ucraineni le-au găsit o întrebuințare: le-au transformat în grătare. Acestea asigură o bună circulație a aerului, datorită fantelor laterale.

În plus, aripile stabilizatoare le oferă o bună stabilitate, iar înălținea unei asemenea cozi de rachetă este numai bună. Deasupra se poate așeza un tuci sau un disc, în funcție de preferințele culinare.

Ambasada Statelor Unite la Kiev a apreciat inventivitatea ucrainenilor. Instituția a distribuit o imagine care circula pe internet, adăugând un comentariu cu întrebarea ”de unde ne putem comanda?”.

Where do we order ours? https://t.co/VrouH9z4xs