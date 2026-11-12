Răsturnare de situație în cazul carambolului mortal din Bulgaria. Cine a provocat, de fapt, accidentul. Șoferul român nu are nicio vină

2 minute de citit Publicat la 13:12 12 Noi 2026 Modificat la 13:29 12 Noi 2026

Carambol cu 70 de mașini în Bulgaria, în urma căruia au murit 11 oameni FOTO: Profimedia Images

Directorul interimar al Serviciului Naţional de Investigaţii (NSLS) din Bulgaria, Marian Marinov, a declarat joi că nu șoferul român de TIR a provocat carambolul de pe autostrada Trakia, ci a devenit un obstacol pentru ceilalți șoferi. Potrivit acestuia, autobuzul, care a lovit TIR-ul românesc, a provocat accidentul, relatează presa bulgară.

„Acest camion nu a provocat accidentul. A fost un obstacol pe drum. A fost cauzat de cel care l-a lovit. Un autobuz l-a lovit . Este evident că șoferul autobuzului nu și-a îndeplinit datoria și nu a încetinit, în ciuda ceții”, a spus Marinov.

Marian Marinov a mai explicat că anchetatorii verifică împrejurările în care camionul a redus viteza sau ar fi oprit pe autostradă, înainte de impact.

„Una dintre versiuni este că s-a oprit din cauza unei alte mașini din fața lui. Cealaltă este că a încetinit din cauza ceții și a lipsei de vizibilitate, iar următoarea nu s-a conformat”, a mai subliniat Marinov.

Totodată, el a mai adăugat că: „Numărul de accidente nu poate fi limitat, deoarece fiecare dintre ele îl încalcă pe precedent. Acesta este un accident complex pentru care nu există o metodologie de investigare ”, a mai adăugat Marinov.

Potrivit acestuia, „ceața nu este un obstacol pe șosea, ci o condiție”.

„În opinia mea, starea carosabilului nu are o importanță atât de mare. Are importanță dacă șoferul a avut suficient timp să reacționeze. Dar nu și dacă a intrat în ceață și a fost surprins de un autovehicul pe care nu îl vedea în fața sa. Ceața nu este un obstacol pe șosea, ci o condiție. Una dintre principalele obligații ale șoferului este să țină cont de vizibilitate pentru a-și alege viteza”, a mai adăugat el.

El a mai explicat că accidentele în lanț se produc frecvent pe drumuri drepte și pe autostrăzi.

El a avertizat că, deși un conducător auto poate frâna la timp pentru a evita un obstacol, există riscul să fie lovit din spate de mașina care circulă în urma sa.

„Fenomenul acestor accidente grave în lanț din întreaga lume este că se produc pe drumuri drepte, pe autostrăzi. Toate mașinile se ciocnesc una după alta, deoarece fiecare se bazează pe faptul că nu există obstacole în fața sa și că nu vor apărea. Însă șoferii nu își dau seama că nu se respectă distanța de siguranță. Poți să oprești, dar există probabilitatea ca cineva să se „urce” pe tine, cum se spune, din spate”, a mai adăugat Marinov.

Anchetatorii spun că accidentul de pe contrasens a fost provocat de primul carambol. Mai multe mașini au trecut prin parapetul care separă sensurile de mers și au ajuns pe celălalt sens.

Miercuri a fost declarată zi de doliu național

În urma tragediei de marți dimineață, pe autostrada Trakia din Bulgaria, care leagă capitala Sofia de orașul Burgas, de la Marea Neagră, 12 persoane au murit, iar alte aproximativ 51 au fost rănite.

Unsprezece persoane rănite au fost internate la un spital din Iambol, majoritatea în stare gravă, a declarat viceguvernatorul regiunii Iambol, Valentin Valtcev, pentru agenţia de ştiri BTA.

Ceilalţi răniţi au fost transportaţi la spitale din Burgas şi Sliven.

Un șofer român a fost reținut în urma tragediei. Ulterior, patronul șoferului român a spus că acesta nu este vinovat pentru producerea accidentului și că a fost lovit de un autocar care circula cu viteză mare. Într-o declarație exclusivă pentru Antena 3 CNN, acesta a mai spus că angajatul său ar fi salvat mai mulți oameni imediat după carambol. Șoferul român a fost eliberat miercuri.

În Bulgaria, miercuri a fost declarată zi de doliu național.