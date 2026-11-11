Românul reținut în Bulgaria ar fi salvat oameni după carambol. Mărturia patronului: „A scos oameni din mașina care a luat foc”

1 minut de citit Publicat la 14:46 11 Noi 2026 Modificat la 15:08 11 Noi 2026

Carambol cu 70 de mașini în Bulgaria, în urma căruia au murit 11 oameni FOTO: Profimedia Images

Patronul șoferului român reținut după carambolul din Bulgaria spune că acesta nu este vinovat pentru producerea accidentului și că a fost lovit de un autocar care circula cu viteză mare. Într-o declarație exclusivă pentru Antena 3 CNN, acesta a mai spus că angajatul său ar fi salvat mai mulți oameni imediat după carambol. Șoferul român a fost eliberat miercuri.

„A fost ceață și mergea cu mașina foarte încet din cauza asta, nu se vedea la un 1 metru distanță. Nu a fost de vină. A fost reținut de aseară (marți seară - n.n.) până la ora asta și acum e pus în libertate. Merg după el să îl iau din Bulgaria.

Era speriat din cauza a ceea ce s-a întâmplat din cauza autocarului care a venit în spate cu viteză și nu a circulat regulamentar la condițiile meteo. Asta s-a întâmplat. Autocarul a fost de vină și ăla cu TIR-ul cu cereale care a intrat de i-a sărit cabina de pe el.

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Este în șoc... atâtea victime, atâția oameni morți. Chiar el (șoferul reținut - n.n.) a salvat oameni din mașina care a luat foc. El a fost salvatorul”, a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN Ilie Corlan, patronul românului reținut în Bulgaria.

Șoferul român a fost reținut după carambolul de pe autostrada din Bulgaria, în urma căruia 12 oameni au murit și alți 51 au fost răniți. El a fost eliberat miercuri. Potrivit anchetatorilor din Bulgaria, bărbatul ar fi condus primul camion care a redus viteza din cauza ceții și ar fi provocat unul dintre accidente.

Între timp, un alt cetățean român care a fost rănit în urma accidentului este în comă indusă și este ventilat mecanic. Potrivit presei din Bulgaria, bărbatul a suferit răni grave în zona pieptului, iar plămânii au fost afectați.

În Bulgaria, miercuri este zi de doliu național.