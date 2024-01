Război în Ucraina, ziua 699. Polonia va oferi un nou pachet de apărare Ucrainei, anunță Zelenski

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și noul premier polonez Donald Tusk au discutat luni, la Kiev, despre lansarea unei producții comune de armament și despre un împrumut din partea Varșoviei pentru ca Ucraina să își achiziționeze arme la scară largă.

Tusk s-a deplasat luni la Kiev cu ocazia Zilei Unității Ucrainei pentru a se întâlni cu Zelenski, precum și cu omologul său, premierul Denys Shmyhal.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD