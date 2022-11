Război în Ucraina, ziua 262. Ucraina ridică un zid la graniţa cu Belarus | Propagandistul lui Putin, acces de furie după retragerea din Herson

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Ucraina a anunţat vineri că ridică un zid de beton armat şi alte fortificaţii la graniţa cu Belarusul, un aliat apropiat al Kremlinului, pe care Moscova l-a folosit pentru a-şi lansa invazia din Ucraina la 24 februarie.

Consilierul prezidenţial ucrainean KiriloTimoşenko a spus că a fost ridicat un zid, cu sârmă ghimpată în partea de sus, pe o suprafaţă de trei kilometri în regiunea Volînia la graniţa cu Belarusul, despre care Kievul spune că rămâne o ameninţare.



Au fost instalaţi de asemenea saci de nisip şi au fost săpate tranşee, a precizat el.



"Asta nu e totul, dar nu vom dezvălui detaliile", a precizat oficialul.



El a adăugat că sunt în derulare lucrări şi în regiunile Rivne şi Zhitomir, care se află de asemenea la graniţa cu Belarusul, dar nu a dorit să detalieze, relatează Reuters, preluat de Agerpres.



Ministrul ucrainean al Apărării, Aleksii Reznikov, a declarat joi pentru Reuters că Belarusul rămâne o ameninţare, dar că trupele de la graniţă sunt "într-o poziţie pasivă". Graniţa Ucrainei cu Belarusul are o lungime de peste 1.000 de kilometri.



Vladimir Soloviov, considerat propagandistul favorit al președintelui rus Vladimir Putin, a izbucnit într-un acces de furie după retragerea armatei ruse din Herson.

”Prea multe gunoaie au mințit. Au mințit de sus până jos. Despre ce aveau în ascunzători. Despre starea vehiculelor. Despre cât de mulți miliari sunt pe front. Și niciunul nu a fost împușcat. Niciun nenorocit nu a fost prins de urechi. Nu s-a terminat singur. Nu a scris niciun raport”, sunt câteva dintre cuvintele grele transmise într-o emisiune radio și în mediul online de propagandistul de la Moscova.Recent, Vladimir Soloviov i-a criticat pe recruții ruși care se plâng de comandanții lor și condițiile din armată.

