Război în Ucraina, ziua 258. Reacția Kievului, după ce Washington Post a scris că SUA au cerut Ucrainei să-și arate disponibilitatea de a negocia cu Rusia

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Update 23:00 Administraţia de la Kiev a semnalat, marţi, că ar accepta reluarea negocierilor cu Rusia dacă ar avea ca obiectiv restabilirea suveranităţii ucrainene asupra întregului teritoriu, informează agenţia Reuters.

"Negocieri cu Rusia - principala condiţie a preşedintelui Ucrainei este restabilirea integrităţii teritoriale ucrainene", a declarat Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului prezidenţial pentru Securitate Naţională şi Apărare de la Kiev.

În plus, Oleksiy Danilov a cerut şi "garanţii" privind dotarea Ucrainei cu sisteme antiaeriene moderne, cu avioane, tancuri şi rachete cu rază lungă de acţiune. "Strategia - acţiuni active pentru distrugerea rachetelor ruse înainte de a ajunge în aer, pe sol sau în mare", a subliniat oficialul ucrainean.

Administraţia Volodimir Zelenski şi-a reafirmat, luni, poziţia oficială în războiul cu Rusia, cerând retragerea armatei ruse de pe teritoriul Ucrainei şi subliniind că nu refuză negocierile, dar le vrea cu "viitorul lider" de la Moscova, întrucât preşedintele Vladimir Putin nu ar fi "pregătit".

"Important: Ucraina nu a refuzat niciodată să negocieze. Poziţia noastră de negociere este cunoscută şi deschisă: 1. Federaţia Rusă trebuie să îşi retragă trupele din Ucraina; 2. După orice altceva, este Putin pregătit? Evident că nu. Prin urmare, suntem constructivi în evaluarea noastră: vom discuta cu viitorul lider al Federaţiei Ruse", a declarat luni seară, prin Twitter, Mihailo Podoliak, unul dintre consilierii preşedintelui Volodimir Zelenski.

Declaraţiile oficialului ucrainean intervin după ce Rusia a semnalat că este deschisă negocierilor cu Ucraina pentru oprirea războiului, dar nu în acest moment, deoarece Kievul a emis o lege prin care a exclus posibilitatea dialogului cu preşedintele Vladimir Putin.

Update 21:40 Actorul și producătorul american Sean Penn a mers în vizită la președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Penn i-a adus Oscarul său, în semn de credință ca Ucraina va câștiga războiul cu Rusia.

”Actorul și producătorul american Sean Penn vizitează Ucraina pentru a treia oară în timpul războiului.

De data aceasta, întâlnirea noastră a fost specială. Sean și-a adus statueta Oscar ca simbol al credinței în victoria țării noastre. Ea va rămâne în Ucraina până se termină războiul.

A fost o deosebită plăcere să îi prezint lui Sean Penn Ordinul de Merit III. Mulțumim pentru susținerea atât de sinceră și contribuția importantă la popularizarea Ucrainei în lume!”, a scris Volodimir Zelenski într-o postare pe Facebook.

Update 19:30 Ucraina a semnalat, marți, că ar accepta reluarea negocierilor cu Rusia, în anumite condiții care sunt însă greu de acceptat la Moscova.

Negocierile ar fi posibile doar dacă ar avea ca obiectiv restabilirea suveranității ucrainene asupra întregului teritoriu, informează presa internațională, citând oficiali de la Kiev.

"Negocieri cu Rusia - principala condiție a președintelui Ucrainei este restabilirea integrității teritoriale ucrainene", a declarat Oleksii Danilov, secretarul Consiliului prezidențial ucrainean pentru Securitate Națională şi Apărare.

În plus, Danilov a cerut şi "garanții" privind dotarea Ucrainei cu sisteme antiaeriene moderne, cu avioane, tancuri și rachete cu rază lungă de acţiune.

"Strategia implică măsuri active pentru distrugerea rachetelor ruse înainte de a ajunge în aer, pe sol sau pe mare", a subliniat oficialul ucrainean.

Kievul spune că e dispus la negocieri în condiții pe care e greu de crezut că Rusia le-ar accepta

Acest mesaj este concordant cu cele transmise anterior de alți responsabili ucraineni în ultimele ore sau zile.

Semnalele de la Kiev pe această temă s-au amplificat după ce publicația The Washington Post, citând surse proprii, a relatat că administrația americană îndeamnă, pe căi private, Ucraina să demonstreze disponibilitatea pentru negocieri cu Rusia.

Update 18:30 Un sondaj realizat pe tema războiului purtat de Rusia în Ucraina a arătat percepția pe care o au românii despre acest conflict, după mai bine de opt luni de la declanșarea lui.

Astfel, 70,5% dintre intervievați consideră că "Trebuie oprit urgent războiul, chiar daca asta ar însemna să cedeze și

Ucraina ceva", relatează Antena 3 CNN.

Doar ceva mai mult de 28% consideră că Ucraina trebuie ajutată până când câștigă conflictul iar Rusia își retrage trupele.

Românii, în proporție de 51%, consideră că Rusia este de vină pentru războiul din Ucraina. 26,3% indică în principal Rusia dar cred că "are și Ucraina o parte din vină" iar circa 16% dintre intervievați pun vina declanșării conflictului pe SUA și UE.

Populația României este de total acord (53,5%) și în general de acord (24,1%) că în țară "se acordă prea multă atenție" conflictului din Ucraina și nu se discută despre alte probleme mai importante pentru oameni, mai arată sondajul citat de Antena 3 CNN.

Update 17:30 Anchetatorii germani au percheziționat, marți, sucursalele unei bănci elvețiene într-o anchetă vizând fapte de spălare de bani comise de un oligarh rus.

Membri ai Biroului German de Poliție Criminală, BKA, au început perchezițiile la filialele din Frankfurt și München ale băncii, a relatat, marți, CNN, citând un purtător de cuvânt al Procuraturii Generale din Frankfurt.

Presa germană a indicat deja că este vorba despre banca elvețiană UBS iar cel investigat este Alisher Usmanov, cetățean rus născut în Uzbekistan.

Usmanov, 69 de ani, deține o avere de aproape 20 de miliarde de dolari și afaceri în Rusia în domeniul minier, în industria grea, în mass-media și telefonie mobilă.

Usmanov nu a fost inculpat oficial în Germania până la momentul perchezițiilor relatate de CNN.

Valoarea sumelor din evaziune fiscală pe care omul de afaceri rus ar fi încercat să le facă "pierdute" se ridică la zeci sau sute de milioane de euro, potrivit investigatorilor.

Update 16:30 Casa Albă admite că a comunicat cu Moscova de la începutul războiului din Ucraina.

Confirmarea vine de la Jake Sullivan, consilier pe probleme de securitate naţională al preşedintelui Joe Biden.

"Noi, cei din administraţia Biden, am avut ocazia de a contacta ruşii la niveluri înalte, cu scopul de a comunica, de a reduce riscul, de a transmite consecinţele unei potenţiale utilizări a armelor nucleare. Nu am descris canalele pe care am făcut-o pentru a proteja acele canale. Şi mă tem că acum nu pot detalia mai mult", a declarat el.

Deși a confirmat contactele cu rușii, Sullivan a refuzat să detalieze cine sunt diplomaţii care menţin deschis dialogul cu Statele Unite.

Publicația The Wall Street Journal a relatat că în ultimele luni, Sullivan a purtat discuții confidențiale cu omologul său rus, secretarul Consiliului de Securitate, Nikolai Patrușev, dar şi cu Iuri Ușakov. un consilier de rang înalt al Kremlinului în materie de politică externă.

Update 15:30 Ruşii vor să introducă pregătirea militară în şcoli.

O solicitare în acest sens vine de la șeful Statului Major General rus, care vrea ca pregătirea militară să devină materie de studiu în ultimii doi ani de liceu.

Potrivit acestuia, ar trebui alocate 140 de ore pentru pregătirea militară a elevilor din anii terminali.

Parlamentarii ruși susțin inițiativa, la fel și profesorii. Pregătirea militară în școlile și liceele din Rusia a fost eliminată în timpul regimului fostului președinte Mihail Gorbaciov.

Update 14:00 Rusia trebuie forţată să participe la negocieri "autentice" pentru pace.

Declaraţia îi aparţine preşedintelui ucrainean, Volodomir Zelenski.

El susține că, până acum, Kremlinul a avut o "reacţie violentă" de fiecare dată când a fost invitată la dialog.

"Scopul principal pentru noi este să informăm lumea despre agresiunea rusă, despre influenţa destabilizatoare pe care Rusia o exercită. Când lumea întreagă se concentrează să gestioneze războiul, crizele energetice şi alimentare și distrugerea relaţiilor internaţionale protocolare, problema mediului este vizibil neglijată. Iar distrugerea climei nu este o problemă care să poată fi pusă pur şi simplu în repaus. Astfel, oricine tratează cu seriozitate problema climei trebuie să trateze la fel de serios nevoia de a opri imediat agresiunea rusă, de a ne reinstaura integritatea teritorială, şi de a forţa Rusia să participe la negocieri autentice de pace, pe care noi le-am propus în repetate rânduri şi la care Rusia ne-a răspuns nebuneşte de fiecare dată cu noi atacuri teroriste, bombardamente sau şantajări", a spus Zelenski într-un discurs transmis luni.

Declarația vine după ce presa internațională a relatat că Administrația Biden a cerut Kievului să-și declare disponibilitatea la negocieri cu Rusia, pentru a nu pierde sprijin internațional.

Ulterior publicării acestei informații, oficiali de la Kiev au arătat că o condiție de negociere a părții ucrainene este refacerea integrității teritoriale a Ucrainei, adică plecarea rușilor din teritoriile ocupate prin agresiune militară.

Update 13:30 Alegerile legislative de la jumătatea mandatului au alimentat speculațiile privind o diminuare a sprijinului american pentru Kiev, în cazul unei victorii care să le aducă republicanilor controlul asupra Congresului.

În acest context, actuala administrație Biden și-a înnoit mesajele în care asigură că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina.

Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield (foto), a declarat că "sprijinul american pentru Ucraina este neclintit" și va continua până când această din urmă țară va câștiga războiul.

"Ne-am manifestat unitar din prima zi și nu am văzut nicio fisură în această unitate. Europa este unită. NATO este unit. Am avut sprijin bipartizan în Statele Unite în susținerea pentru Ucraina. Sprijinul nostru este neclintit și vom continua să fim uniți până când Ucraina va câștiga acest război iar Rusia își va retrage trupele din Ucraina", a declarat Thomas-Greenfield pentru CNN în timpul unei călătorii neanunțate la Kiev.

Ea a fost întrebată despre relatările conform cărora oficialii americani au îndemnat Ucraina să semnaleze că este dispusă să negocieze cu Rusia, pentru a nu pierde sprijin internațional.

"Am fost clari. Nu vor fi negocieri în care Ucraina să nu ocupe locul principal. Nu există negocieri despre Ucraina fără Ucraina", a răspuns ambasadorul american, care a estimat că negocierile vor avea loc "atunci când liderii de la Kiev vor fi pregătiți pentru asta".

Update 12:25 Autoritățile din Ucraina au anunțat care sunt condițiile principale pentru reluarea negocierilor de pace cu Rusia. Ucrainenii vorbesc despre restabilirea teritoriului și dotarea cu sisteme moderne de apărare.

Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, a declarat marți că principala condiție pentru reluarea negocierilor cu Rusia este restabilirea integrității teritoriale a țării.

Danilov a mai spus că Ucraina are nevoie de „garanția" unor sisteme moderne de apărare aeriană, avioane, tancuri și rachete cu rază lungă de acțiune, potrivit Reuters.

„Rusia, negocieri. Principala condiție a președintelui Ucrainei este restabilirea integrității teritoriale ucrainene. Garanție - apărare aeriană modernă, avioane, tancuri și rachete cu rază lungă de acțiune. Strategie - măsuri proactive. Rachetele rusești trebuie să fie distruse înainte de lansare în aer, pe uscat și pe mare", a scris Danilov pe Twitter.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni că este deschis la discuții cu Rusia, dar numai dacă este vorba despre negocieri „autentice" care să restabilească granițele Ucrainei, să îi acorde compensații pentru atacurile rusești și să îi pedepsească pe cei responsabili de crime de război.

Zelenski a făcut aceste remarci la câteva zile după apariția unui articol în Washington Post care cita surse americane, potrivit cărora conducerea SUA îi cere Ucrainei să dea un semnal de disponibilitate pentru discuții. Americanii s-au declarat îngrijorați de faptul că, dacă ar părea prea intransigentă, puterea de la Kiev ar putea să își afecteze argumentele pentru a obține sprijin internațional.

Update 12:05 O înregistrare video apărută pe rețelele de socializare arată în premieră că lansatorul antitanc american BGM-71 TOW a ajuns pe frontul din Ucraina.

„După o așteptarea îndelungată și o grămadă de înregistrări video de la poligoanele de instruire putem acum confirma în cele din urmă că legendarele arme antitanc americane BGM-71 TOW au ajuns în Ucraina”, notează administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker, precizând că filmarea a fost efectuată în sudul țării.

#Ukraine: After a long wait and bunch of videos from training ranges abroad now we finally can confirm that legendary American BGM-71 TOW ATGMs have reached Ukraine!



Here we can see a Ukrainian M41A7 TOW HMMWV-mounted Improved Target Acquisition System deployed in the South. pic.twitter.com/bu1LOVkNTK