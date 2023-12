Război în Ucraina, ziua 663. Rusia ar putea folosi frauda electorală și intimidarea în alegerile din teritoriile ocupate

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

O actualizare a informațiilor de la Ministerul Apărării din Regatul Unit a spus că Rusia este probabil să declanșeze "fraudă electorală și intimidare a alegătorilor" atunci când au loc alegeri în teritoriile ucrainene ocupate.

Moscova a anunțat săptămâna trecută că regiunile ocupate Donețk, Lugansk, Herson și Zaporizhzhia din Ucraina vor participa la vot la alegerile prezidențiale din martie din Rusia.

Vladimir Putin candidează pentru un alt mandat, iar victoria sa este considerată o formalitate.

