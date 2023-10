Război în Ucraina, ziua 603 | Președintele Macron l-a asigurat pe Zelenski de sprijinul europenilor, în ciuda "multiplicării crizelor"

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

"Multiplicarea crizelor nu va slăbi în niciun fel sprijinul francez şi european pentru Ucraina, care va rămâne atât timp cât va fi necesar", a subliniat preşedintele francez în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean, a indicat Elysée.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre capacităţile militare ale Ucrainei, care se aşteaptă la o nouă campanie de bombardamente ruse în timpul iernii, şi despre "nevoile" acesteia pe măsură ce se apropie acest sezon, au indicat cele două preşedinţii.

Şeful statului ucrainean a subliniat pe platforma X că ţara sa acordă "o mare importanţă ajutorului militar al Franţei", care a furnizat în special tunuri de artilerie Caesar şi a promis rachete SCALP cu rază lungă de acţiune.

Cei doi şefi de stat au "făcut, de asemenea, un bilanţ al iniţiativei de pace ucrainene şi al problemelor legate de securitatea alimentară", a menţionat Elysée.

During my today’s talks with French President Emmanuel Macron and Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre, we discussed, among other things, the situation in the Middle East.



It's important that our views coincide. The main goal is to avoid further escalation in the region and… pic.twitter.com/VJcyo8SQT2