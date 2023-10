Război în Ucraina, ziua 598 | Rusia anunță că două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre de apărarea antiaeriană de la Soci

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Update 13:30 Rusia a declarat sâmbătă două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre de apărarea antiaeriană care s-a activat la Soci, în sudul ţării, transmite AFP.

„Astăzi, către ora 07.10 la Soci (04.10 GMT), apărarea antiaeriană a funcţionat la Soci: două drone au fost doborâte deasupra mării”, a transmis guvernatorul regiunii Krasnodar (sud), Aleksei Kopaigorodski, pe reţelele sociale.

„Nu au existat victime şi nici pagube în oraş'” a adăugat el, precizând că aeroportul local funcţionează 'normal' şi că 'situaţia este sub control'.

Locuitorii au raportat 5-6 explozii și faptul că unele clădiri rezidențiale au rămas fără curent, potrivit Ukrainska Pravda.

Update 11:30 Traficul feroviar între Coreea de Nord și Rusia a crescut semnificativ la mijlocul până la sfârșitul lunii septembrie. Casa Albă a publicat imagini prin satelit care înfățișează containere de transport maritim care se deplasează de la Najin Coreea de Nord, la Dunay, Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby, a declarat pe 13 octombrie că Coreea de Nord a livrat peste 1.000 de containere cu echipament militar și muniție pentru ca Rusia să le folosească în războiul său din Ucraina.

Casa Albă a publicat imagini prin satelit care înfățișează containere de transport maritim care se deplasează de la Najin, Coreea de Nord, la Dunay, Rusia, între 7 septembrie și 1 octombrie 2023.

Declarația lui Kirby confirmă un raport recent al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) care afirmă că traficul feroviar între Coreea de Nord și Rusia a crescut semnificativ la mijlocul până la sfârșitul lunii septembrie și evaluând că transporturile includ muniție.

Update 10:00 Forțele ruse continuă să vizeze infrastructura critică ucraineană cu lovituri de drone și rachete, precum și cu raiduri transfrontaliere localizate.

Purtătorul de cuvânt al Centrului Unit de Presă al Forțelor de Apărare a Direcției de Nord a Ucrainei, colonelul Yurii Povh, a raportat pe 12 octombrie că forțele ucrainene au respins un grup de sabotaj și recunoaștere rusesc care încerca să treacă în Oblastul Sumi și a declarat că aceste forțe ruse probabil urmăresc să ajungă la facilități de infrastructură critică din Ucraina.

Povh a declarat că grupurile rusești de sabotaj și recunoaștere au încercat fără succes să treacă granița internațională dintre Rusia și Ucraina de 10 ori în ultimele două luni.

Generalul-maior adjunct al Direcției Generale de Informații Militare (GUR) a Ucrainei Vadym Skibitskyi a raportat pe 13 octombrie că forțele ruse încearcă să mărească producția de arme în toamna și iarna pentru a lovi energia ucraineană și alte infrastructuri critice.

Skibitskyi a declarat că forțele ruse au redus utilizarea rachetelor lansate aerian și folosesc mai frecvent rachete de croazieră și rachete balistice Iskander. Skibitskyi a mai raportat că Rusia a reluat producția de rachete de croazieră Kalibr și Kh-101, dar se confruntă cu provocări în creșterea volumului producției.

Update 8:35 - Rușii continuă să atace, în încercarea de a încercui Avdiivka, laolaltă cu cei aproximativ 10.000 de luptători ucraineni care apără orașul.

Avdiivka a devenit centrul unor lupte extrem de dure.

