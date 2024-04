Război în Ucraina, ziua 788. NATO şi UE salută ajutorul în valoare de 61 de miliarde de dolari pe care SUA îl oferă Ucrainei

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Camera Reprezentanţilor din Congresul Statelor Unite ale Americii a votat pachetul de ajutor în valoare de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat aprobarea de către Camera Reprezentanţilor.

"Salut adoptarea de către Camera Reprezentanţilor din SUA a unui nou pachet semnificativ de ajutor pentru Ucraina. Ucraina foloseşte arme furnizate de aliaţii NATO pentru a distruge capacităţile de luptă ruseşti. Acest lucru întăreşte securitatea noastră, a tuturor, în Europa şi America de Nord”, a afirmat Stoltenberg, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Și preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a lăudat deblocarea sprijinului american.

"Salut votul Camerei Reprezentanţilor din SUA care aprobă mult aşteptatul ajutor crucial de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Acest lucru trimite un mesaj clar Kremlinului: cei care cred în libertate şi în Carta Naţiunilor Unite vor continua să sprijine Ucraina şi poporul său", a scris Michel, pe aceeași platforma de socializare, potrivit Agerpres.

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.



Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…