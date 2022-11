Război în Ucraina, ziua 276. Ursula von der Leyen a vorbit cu Volodimir Zelenski şi anunţă noi acţiuni pentru susţinerea Ucrainei

Război în Ucraina, ziua 276. Uniunea Europeană menţine solidaritatea cu Ucraina şi va intensifica acţiunile pentru facilitarea reluării alimentării cu electricitate şi căldură, a declarat aseară Ursula von der Leyen, după o convorbire cu Volodimir Zelenski.

Sursa foto: Hepta/ Abaca Press

"În cursul convorbirii de astăzi cu preşedintele Zelenski, am exprimat solidaritatea Uniunii Europene cu Ucraina în contextul atacurilor criminale ale Rusiei asupra infrastructurii civile. Comisia Europeană intensifică susţinerea, inclusiv împreună cu partenerii, pentru restabilirea alimentării cu electricitate şi căldură în Ucraina", a declarat Ursula von der Leyen, într-un mesaj postat pe Twitter.

"I-am exprimat preşedintelui Zelenski solidaritatea totală a UE cu Ucraina în contextul în care suferă din cauza atacurilor deliberate şi barbare ale lui Vladimir Putin (preşedintele Rusiei - n.red.) asupra infrastructurii civile a ţării. Condamn vehement aceste atacuri.

Rusia trebuie trasă la răspundere pentru ceea ce reprezintă crime de război. Intensificăm eforturile şi colaborăm cu partenerii pentru a furniza Ucrainei susţinerea de care are nevoie pentru restabilirea şi menţinerea în funcţiune a alimentării cu electricitate şi a încălzirii pentru populaţia civilă.

Prin intermediul Centrului UE de coordonare a reacţiilor la situaţii de urgenţă, Comisia pregăteşte furnizarea în Ucraina cât mai rapid a următoarelor donaţii din partea statelor membre şi direct din rezervele proprii: 200 de transformatoare de capacitate medie şi un transformator mare din Lituania; un transformator mediu din Lituania, 40 de generatoare de mare capacitate din rezervele UE localizate în România.

Toate aceste generatoare pot alimenta fără întrerupere cu electricitate un spital mic sau mediu", a transmis Ursula von der Leyen într-o declaraţie postată pe site-ul Comisiei Europene.

Preşedintele Comisiei Europene a subliniat că există eforturi pentru crearea unui centru de distribuire în Polonia, care va permite donaţii din state terţe şi va ajuta Ucraina în coordonare cu partenerii din Grupul G7.

"Am discutat cu Ursula von der Leyen despre iniţiativa Cereale din Ucraina. I-am mulţumit pentru asistenţa financiară masivă, pentru lansarea acţiunilor în sensul celui de-al nouălea pachet de sancţiuni. Am remarcat că plafonarea preţului la petrolul rusesc trebuie să fie eficientă. Am discutat şi despre asigurarea stabilităţii energetice a Ucrainei", a afirmat preşedintele Volodimir Zelenski, prin Twitter.

