Reacția fanaticilor din ISIS după incendiul de la Notre-Dame: „A fost o zi bună”

Fanaticii din ISIS se bucură de incendiul care a distrus o parte din Catedrala Notre-Dame cu câteva zile înainte Paștelui, numind acest lucru o răsplată și o răzbunare.

Un afiș cu catedrala online a circulat pe rețelele sociale cu mesajul: „A fost o zi bună" și a fost creat de grupul Al-Muntasir afiliat ISIS.

Posterul spune: "Construcția sa a început în anul 1163 și s-a încheiat în 1345. Este timpul să vă luați la revedere de la politeismului oratoric”

Comandantul Brigăzii de pompieri de la Paris, Jean-Claude Gallet, a declarat că structura a fost salvată după ce pompierii au reușit să oprească răspândirea focului în clopotnița din nord. Acesta a spus că două treimi din acoperiș a fost devastat, scrie Daily Mail

Pe măsură ce catedrala ardea, parizienii s-au adunat să se roage și să cânte imnuri în fața bisericii Saint-Julien-Les-Pauvres peste râu de la Notre Dame.

'Have a nice day': ISIS fanatics revel in Notre Dame inferno

