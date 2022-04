Reacția Ucrainei după ce ministrul rus de externe a amenințat că ”riscul unui război nuclear este real și grav”

Kuleba a subliniat că Rusia își pierde ultima speranță de a speria lumea să nu sprijine Ucraina, așa că a vorbit despre un pericol „real” al celui de-al Treilea Război Mondial.

"Înseamnă doar că Moscova se simte învinsă în Ucraina. Prin urmare, lumea ar trebui să ne sprijine și mai mult pentru a câștiga și a proteja securitatea europeană și globală", a spus ministrul.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.