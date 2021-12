Reacțiile britanicilor după ce Emma Răducanu a fost desemnată personalitatea anului în sport

Tânăra de doar 19 ani a fost votată, în tradiționala anchetă realizată de BBC, drept personalitatea anului 2021 în sport, după performața fantastică de la US Open.

Marea Britanie a așteptat 44 de ani un trofeu de Grand Slam. Răducanu este și prima tenismenă după Virginia Wade, în 1977, care obține această nominalizare.

Totodată, este prima femeie din ultimii care ajunge pe primul loc în acest top. Precedenta a fost Zara Phillips, în 2006.

Podiumul a fost completat de scafandru Tom Daley, clasat pe locul al doilea și de înotătorul Adam Peaty, pe locul trei.

În cursă au mai fost atacantul de la Manchester City Raheem Sterling, boxerul Tyson Fury și cea mai de succes paralimpică din Marea Britanie, Sarah Storey, scrie BBC.

„Este o mare onoare doar să mă număr printre aceşti nominalizaţi, iar faptul că am câştigat este destul de uimitor", a declarat Emma Răducanu, care a reușit să ajungă anul acesta și până în optimi la Wimbledon, fiind la debut într-un turneu de Grand Slam.

„Energia din acest an, când am jucat la Wimbledon în faţa publicului de acasă, a fost ceva ce nu am mai simţit până acum. Sunt fericită şi pentru tenisul britanic, pentru că am reuşit să obţinem acest premiu din nou", a adăugat tenismena.

După US Open, Emma Răducanu a scris istorie. Ea a devenit prima jucătoare de tenis din lume care câștigă un turneu de Grand Slam venind din calificări, cea mai tânără campioană feminină de Grand Slam de la Maria Sharapova la Wimbledon, în 2004, cel mai tânăr britanic care a câștigat un titlu de Grand Slam și prima femeie care a câștigat US Open fără să piardă un set de la Serena Williams în 2014.

Ea va intra în anul 2022 pe locul 19 în lume și cu un nou antrenor, Torben Beltz.

Reacțiile Britanicilor după desemnarea Emmei Răducanu

Personalități sau oameni simpli, britanicii au reacționat în număr mare după desemnarea Emmei Răducanu drept personalitatea anului 2021 în sport. Sportiva a fost felicitată de multă lume.

Toți au fost de acord că premiul a fost unul meritat. ”Ce mod minunat de a încheia anul. Felicitări topului 3: @EmmaRaducanu, @TomDaley1994 și @adam_peaty! Mulțumesc tuturor celor care au urmărit și votat dar mai ales tuturor concurenților, antrenorilor și voluntarilor care au făcut posibil ultimul an de sport”, a scris pe Twitter Clare Balding.

”Anul trecut pe vremea acesta, Emma Răducanu era o necunoscută pentru britanici și pentru lumea tenisului. Astăzi, ea este campioana de la US Open și personalitatea anului în sport! Da, absolut fenomenal”, a scris Jack Walker.

”Felicitari @EmmaRaducanu, care merită din plin să fie încoronată Personalitatea Sportivă a Anului 2021. Mă face să mă simt foarte bătrân, ea are aceeași vârstă pe care o aveam și eu în 1998,” a notat Michael Owen.

