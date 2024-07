Record de strângere de fonduri într-o singură zi pentru prezidențialele SUA pentru candidatura Kamalei Harris

Preşedintele Joe Biden s-a retras din cursa electorală 2024 şi a anunțat că o sprijină pe vicepreşedinta Kamala Harris. FOTO Hepta

Grupul de acţiune politică care strânge bani pentru politicienii de stânga şi democraţi ActBlue a anunţat duminică seară că a înregistrat cea mai mare colectare de fonduri pe o singură zi pentru prezidenţialele americane din 2024, după ce preşedintele Joe Biden s-a retras şi a anunțat că o sprijină pe vicepreşedinta Kamala Harris.

"La orele 21.00 (luni, 01.00 GMT), simpatizanţii de bază au strâns 46,7 milioane de dolari (42,8 milioane de euro) prin intermediul ActBlue, după lansarea candidaturii vicepreşedintei Kamala Harris. Aceasta este cea mai mare strângere de fonduri în decurs de o zi din ciclul 2024", a indicat pe reţeaua socială X grupul ActBlue.

Duminică, preşedintele democrat Joe Biden a anunţat că renunţă se prezinte la alegerile prezidenţiale din noiembrie. Liderul de la Casa Albă şi-a exprimat sprijinul pentru vicepreşedinta Kamala Harris.

"Vreau să îmi ofer sprijinul total şi susţinerea pentru Kamala, pentru a fi candidata partidului nostru în acest an", a scris Joe Biden pe reţeaua socială X.

Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, spune că va solicita nominalizarea prezidențială a Partidului Democrat, după anunțul retragerii lui Joe Biden.

„Sunt onorată să am susținerea președintelui și intenția mea este să obțin și să câștig această nominalizare. În ultimul an, am călătorit în toată țara, discutând cu americanii despre alegerea clară în aceste alegeri importante. Și asta voi continua să fac în zilele și săptămânile următoare. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a uni Partidul Democrat – și a ne uni națiunea – pentru a-l învinge pe Donald Trump și agenda sa extremă: Proiectul 2025. Mai avem 107 zile până în ziua alegerilor. Împreună, vom lupta. Și împreună, vom câștiga”, a transmis Kamala Harris.