Regele Charles i-a trimis un mesaj lui Donald Trump, după tentativa de asasinat

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii i-a scris în privat fostului președinte american Donald Trump, după ce a supraviețuit unei tentative de asasinat, a transmis Palatul Buckingham, potrivit BBC.

Mesajul a fost transmis duminică prin intermediul ambasadei Marii Britanii la Washington DC. Conținutul scrisorii nu a fost făcut public, dar BBC notează că sentimentele sunt în concordanță cu cele comunicate de premier în weekend.

Donald Trump a supraviețuit unei împușcături în timp ce vorbea la un miting în Butler, Pennsylvania, sâmbătă.

Premierul Sir Keir Starmer s-a declarat „îngrozit” de atac. Într-o convorbire cu fostul președinte al SUA duminică după-amiază, Sir Keir și-a exprimat condoleanțe pentru victime și familiile acestora și i-a urat lui Trump și celor răniți o recuperare rapidă.

I am appalled by the shocking scenes at President Trump's rally and we send him and his family our best wishes.



Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack.