Rețeaua lui Șor. Cum se pregătește fraudarea votului în Moldova. Surse: Oligarhul fugar are 3 candidați marionetă și un „as” în mânecă

Surse oficiale de la Chișinău au dezvăluit pentru Antena 3 CNN care sunt cei trei candidați susținuți de oligarhul fugit la Moscova Ilan Șor și cum vrea acesta să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale de duminică din Republica Moldova. Însă, cei trei candidați ar fi de fapt niște maroniete care urmăresc să fie eliminați din cursa electorală de către autorități pentru a crea un val de emoție, pentru ca, ulterior, cu o zi înaintea votului, Șor să direcționeze aceste voturi către un candidat cu șanse pentru turul al doilea.

Moscova încearcă prin mai multe metode să influențeze rezultatul votului de duminică, atât cel al alegerilor prezidențiale, cât și în cazul referendumului constituțional pro-UE. În acest scop, Rusia se folosește de Ilan Șor, care este finanțat direct de la Moscova, o spune șeful Poliției din Republica Moldova.

Viorel Cernăuțeanu vorbește despre banii Rusiei și despre cum funcționează rețeaua lui Ilan Șor, oligarhul fugar. Rețeaua sa este organizată pe mai multe paliere. Unul este cel de cumpărare de voturi, altul este cel de destabilizare a Republicii Moldova prin acțiuni violente pregătite de oameni antrenați în tabere de gherilă în Rusia, Bosnia și Serbia.

„Într-o singură zi au intrat în Republica Moldova 1,5 milioane de euro de la Moscova. Oamenii erau duși cu avioane charter la Moscova, erau cazați și se întoarceau în țară cu 10.000 de euro fiecare. Este suma limită cu care poți intra în țară, dar la volum mare și sumele sunt uriașe. Am reușit să confiscăm peste un milion de euro”, spune Cernăuțeanu despre cum sunt aduși banii din Rusia de către membrii organizației Șor, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN.

După acest moment, organizația și-a mutat finanțarea acoliților prin intermediul unei bănci din Rusia, via republica separatistă Transnistria, explică Măriuța Nistor, jurnalista publicației Ziarul de Gardă, care a realizat o investigație sub acoperire în rețeaua lui Șor.

„Banii de la Moscova ajung prin intermediul conturilor deschise de o bancă rusească supusă sancțiunilor internaționale. Înainte veneau cash de la Moscova. Acum se transferă prin intermediul conturilor bancare, și, ulterior, din regiunea Transnistreană transferă banii din conturi în bani cash”, explică jurnalista.

„Piramida lui Șor”

Măriuța Nistor a povestit, pentru Antena 3 CNN, cum s-a infiltrat în organizația lui Șor, câți bani primesc cei care aderă la gruparea infracțională și cum speră Moscova să influențeze rezultatul votului de duminică.

„După trei proteste la care am mers și nu am reușit să mă infiltrez, am reușit în cele din urmă să intru în „echipă”. Rețeaua lui Ilan Șor este structurată foarte bine. Am numit-o „Piramida lui Șor”. Există mai multe nivele: 1. simpatizanții - cei care vor vota NU la referendum și pentru candidatul anunțat de Șor cu câteva zile înainte de alegeri; 2. activiștii - cei care au rolul de a racola simpatizanții, de a răspândi dezinformarea și de a merge la proteste; 3. președinții organizațiilor primare, cei care au în subordine activiștii; 4. președinții organizațiilor teritoriale, cei care au în subordine președinții organizațiilor primare.

Aveau remunerații diferite. Simpatizanților li se promitea 100 de euro, activiștilor - 150 de euro, președinților de organizații primare -250 de euro și peste 2.000 de euro pentru președinții organziațiilor teritoriale.

Dar, fiecare din acest lanț își instituia propriul comision. Eu am primit doar 1.300 de lei moldovenești din 2.000 de lei promiși. Așa cum Șor fură de la cei care îi dau bani, ceilalți fură de la alții”, spune jurnalista publicației Ziarul de Gardă.

„Nu cheltuie Șor banii aștia”. Finanțarea ar veni direct de la Roman Abramovici

Șeful Poliției din Moldova este de părere că Șor nu cheltuie banii săi pe aceste operațiuni uriașe de fraudă electorală și destabilizare. În spatele finanțărilor sunt alți oligarhi de la Moscova.

„Dacă adunăm la cele 15 milioane de euro documentate de noi, dacă documentăm și alte cheltuieli și aici vorbim de criptomonede sau contracte fictive, alte milioane de euro, nu cheltuie Ilan Șor acești bani și noi înțelgem foarte bine cine stă în spatele acoperirii financiare cu acești bani. Vorbim de anturajul de la Moscova, inclusiv și de persoane cu finanțe colosale. Niciodată statul, Federația Rusă, nu va da el bani, el va găsi interpusul A, B, C, D. Unul pe palier politic, unul pe palier fianciar, unul logistic”, explică Cernăuțeanu.

Potrivit unor surse consultate de Antena 3 CNN, în spatele lui Ilan Șor ar sta chiar oligarhul rus Roman Abramovici, un apropiat al Kremlinului și al președintelui rus Vladimir Putin.

„Am reușit să fim infiltrați în această organizație criminală (n.red. a lui Ilan Șor). Un avantaj este că noi am rupt puțin nivelul de jos cu capul organizației criminale prin anumite procese, inclusiv sistarea sau ștergerea acelor canale de Telegram care erau pentru dirijarea acestora”, mai spune șeful poliției din Moldova.

Cine sunt candidații lui Șor: 3 marionete și un „as” din mânecă

În investigația sa, Măriuța Nistor a aflat că sunt cel puțin trei candidați pe care gruparea lui Ilan Șor îi susține în alegerile prezidențiale de duminică. Unul dintre aceștia este Victoria Furtună, candidat independent, fostă procuroare anticorupție.

„Șor are mai mulți candidați, pe unul dintre ei l-am descoperit și în investigația pe care am realizat-o, este vorba despre Victoria Furtună, dar liderul organizației teritoriale din care am făcut eu parte mi-a spus că mai sunt și alte rezerve. Ei se așteaptă ca Victoria Furtună să fie scoasă din cursa electorală și au și alte rezerve. Totuși, candidatul spre care se vor duce toate voturile membrilor din rețeaua lui Șor va fi anunțat cu o zi înainte. Ar fi vorba despre cel puțin 130.000 de oameni implicați în această schemă. Speranța mea e că nu vor fi 130.000 de voturi, poate oamenii își vor primi banii și vor vota așa cum cred ei”, spune Măriuța Nistor.

Și șeful Poliției din Moldova dezvăluie că există un plan al rețelei Șor.

„Sunt mai mulți candidați. Nu vorbim de un singur candidat. Am mai spus-o, nu aș vrea să pronunț numele, deoarce aș crea o aluzie unor circumstanțe, dar sunt cel puțin trei candidați cunoscuți nouă, inclusiv în cadrul măsurilor speciale de investigație. Sunt subiecți și ei deoarce beneficiază în procesul de finanțare ilegală și corupere a alegătorilor. Nu știu dacă ar schimba ceva ca astăzi sau mâine să pui sub acuzare persoanele. Speranța unora e de a fi excluși din cursă ca să se focuseze totul în ultima zi pe candidatul cheie care urmează să fie anunțat în ultima zi. Înțeleg foarte bine ei că cei trei candidați vor lua un procent foarte mic și vor dezamăgi foarte mult Moscova. Și greșelile pe care le fac intenționat au scopul ca aceste persoane să fie excluse din proces și să direcționeze aceste procente spre o persoană”, spune Cernăuțeanu.

Antena 3 CNN a aflat din surse oficiale că cei trei candidați „marionetă” ar fi Victoria Furtună, Irina Vlah, candidat independent - fostă guvernatoare a Găgăuziei și fostul premier Vasile Tarlev, de la Partidul pentru Viitorul Moldovei.

Aceștia nu au reușit însă creșteri sepctaculoase, iar ultimele sondaje de opinie arată că vor obține puține voturi. Totuși, sursele citate spun că în ultima zi înainte de vot Șor ar urma să mute voturile către candidatul socialiștilor, Alexandr Stoianoglo. Candidatul lui Igor Dodon are șanse mari să fie contracandidatul Maiei Sandu în turul al doilea al prezidențialelor.

Stoianogolo nu ar fi preferatul lui Șor, acesta dorindu-și mai degrabă să îl susțină pe Renato Usatîi, un alt candidat controversat, cotat cu a treia șansă în alegeri. „Moscova și Abramovici i l-au indicat lui Șor pe Stoianogolo”, spun sursele Antena 3 CNN.