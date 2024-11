Revoltă uriașă din cauza unui acord cu Moscova, într-o regiune separatistă controlată de ruși. Oamenii au luat cu asalt Parlamentul

Sute de oameni au luat cu asalt clădirea Parlamentului din capitala Sukhumi. Foto: Colaj/X

Un camion a lovit vineri porțile Parlamentului în regiunea separatistă georgiană Abhazia, controlată de ruși, în timp ce sute de persoane au protestat împotriva unui acord de investiții cu Moscova. Oamenii au cerut demisia președintelui și au reușit să pătrundă în clădirea Parlamentului, potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale.

Două persoane au fost rănite în confruntări, a declarat agenția de presă de stat RIA din Rusia, care a citat serviciile locale de urgență. Mass-media rusă a arătat un camion lovindu-se porțile din jurul Parlamentului din capitala Sukhumi.

Anti-Kremlin protests have been raging in unrecognized Abkhazia for a week already



The parliament of the unrecognized republic was about to ratify an investment agreement with Russia. According to the opposition, the agreement “will give Russian oligarchs immense benefits and a… pic.twitter.com/UlR0cIveSg — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2024

Tensions are rising once again in Russian-occupied Abkhazia over a controversial Russian "investment" agreement, as the de facto parliament attempted to push its ratification. Protesters broke through the gates and entered the parliament square. pic.twitter.com/1x4cbnXnGe — Visioner (@visionergeo) November 15, 2024

Rusia a recunoscut Abhazia și o altă regiune separatistă, Osetia de Sud, ca state independente în 2008, după invazia în Georgia.

Cea mai mare parte a lumii recunoaște Abhazia ca parte a Georgiei, de care s-a desprins în timpul războaielor la începutul anilor 1990, dar banii ruși s-au revărsat pe teritoriul luxuriant subtropical, unde stațiunile balneare din epoca sovietică se întind coasta Mării Negre.

Parlamentarii din Abhazia urmau să voteze vineri ratificarea unui acord de investiții semnat în octombrie la Moscova de ministrul rus al Economiei Maxim Reșetnikov și omologul său abhaz, Kristina Ozgan.

Liderii opoziției spun că acordul cu Moscova, care ar permite proiecte de investiții ale entităților juridice ruse, ar scoate localnicii de pe piața imobiliară, permițând să intre mult mai mulți bani ruși.

Sute de oameni au luat cu asalt clădirea Parlamentului și au avut loc confruntări cu forțele de ordine.

Protesters in occupied Abkhazia broke the window bars of the parliament building and began storming it. pic.twitter.com/c4kBl26ScB — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 15, 2024

Alte imagini publicate de canalele locale Telegram au arătat protestatarii legând frânghie de porțile metalice și încercând să le dărâme.

Unele imagini arată protestatarii intrând în clădirea Parlamentului.

BREAKING: Protesters in Russian-occupied Abkhazia, demanding the resignation of the so-called president and the abolition of the Russian investments deal, have stormed and taken over the parliament building. pic.twitter.com/pnP5OcRcTd — Visioner (@visionergeo) November 15, 2024

La începutul acestei săptămâni, autoproclamatul președinte al Abhaziei, Aslan Bzhania, a ținut o ședință de urgență a consiliului de securitate după ce protestatarii au blocat o autostradă cheie și s-au adunat în centrul Sukhumi pentru a cere eliberarea a patru activiști.

Activiștii, care au fost ulterior eliberați, au fost reținuți pentru că s-au opus adoptării unei legi care reglementează industria construcțiilor care face referire la acordul ruso-abhaz.

În 2014, demonstranții au luat cu asalt sediul prezidențial, forțându-l pe liderul de atunci Alexander Ankvab să fugă. Ulterior, a demisionat din cauza acuzațiilor de corupție.

Liderul opoziției Raul Khadzhimba, ales în urma revoltelor din 2014, a fost el însuși obligat să demisioneze în 2020, după protestele de stradă din cauza rezultatelor disputate ale alegerilor.