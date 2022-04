Ruşii regrupează armata în Doneţk şi Luhansk pentru a cuceri regiunile | Cristi Popovici, live din mijlocul războiului din Ucraina

Forțele rusești și-au concentrat principalele eforturi asupra unei operațiuni menite să stabilească un control complet asupra regiunilor Donețk și Luhansk, a anunțat Statul Major General al forțelor armate ucrainene, scrie Mediafax.

De asemenea, au avut loc atacuri continue în zonele estice ale țării, dar fără succes, au mai anunțat reprezentanții armatei ucrainene.

Bombardamente cu muniţie interzisă, reacţii internaţionale extrem de dure

Totodată, bombardamentele au continuat în Mariupol, iar autorităţile ucrainene spun că ruşii folosesc muniție interzisă de dreptul internațional.

Cristi Popovici, corespondent Antena 3, a transmis live din Odesa, oraş distrus de rachetele ruşilor.

"Forţele ruseşti şi-au concentrat principalele eforturi asupra unei operaţiuni de cucerire a întregii regiuni Donbas, asta înseamnă Luhansk şi Donețk, a anunţat Statul Major al forţelor terestre de aici din Ucraina. Este o operaţiune masivă după ce forţele ucrainene şi-au retras trupele din zona capitalei Kievului şi le redirecţionează în partea de est a ţării.

De asemenea, au avut loc atacuri continue în partea aceasta, în est şi în sudul Ucrainei. Potrivit autorităţilor de aici, forţele ruseşti îşi continuă eforturile de a lua cu asalt Mariupol, unul dintre cele mai puternic bombardate şi avariate oraşe din Ucraina.

Trupele ucrainene au respins atacurile asupra oraşului timp de peste 40 de zile, însă distrugerile sunt uriaşe, la fel şi pierderile de vieţi omeneşti. Mariupol ar fi distrus în acest moment, în proporţie de peste 80%, anunţă autorităţile ucrainene. Rusia continuă să folosească în mod activ muniţie interzisă de dreptul internaţional. Am trăit-o şi noi pe pielea noastră, am văzut ce înseamnă această muniţie, câtă moarte poate aduce în Nicolaev, locul unde am fost în ultimele zile.

A fost ieri bilanţul morţilor şi a crescut la 15, după ce ruşii au tras cu această muniţie cu dispersie, într-o piaţă, într-o staţie de autobuz, ucigând la întâmplare civili şi rănind alte zeci de persoane" , a transmis Cristi Popovici, corespondent Antena 3.

Spital din Nicolaev, atacat cu rachete

Spitalul Municipal nr. 5 din Nicolaev a fost atacat cu rachete.

Cristi Popovici, corespondent Antena 3, a transmis ieri din faţa spitalului şi a arătat pagubele făcute de rachetele lansate de ruşi.

Pacienţii au fost mutaţi în subsolul clădirii pentru a fi protejaţi în cazul unui nou atac.

Mai mult, corespondentul Antena 3 a descoperit că rachetele folosite de armata rusă pentru a ataca spitalul sunt unele extrem de periculoas, interzise de Convenţia de la Geneva.

"Spitalul este la vreo 10 kilometri de zona centrală a oraşului Nicolaev într-o suburbie. Ieri, pe vremea aceasta, ploua cu rachete. Una dintre ele, o rachetă de tip Smerch, ce a mai rămas din ea. Se vede şi efectul de tip soare în jurul exploziei. Totul împrejur este pulverizat. Gardul a fost îndoit din cauza suflului

Mai departe, absolut toate geamurile ale spitalului au fost făcute praf. Angajaţii spitalului au lucrat toată noaptea, măcar pentru a pune o folie de protecţie în locul geamurilor.

Ieri dimineaţă a fost atacul asupra spitalului, asupra unui centru comercial pentru ca mai apoi, întreaga zi, să cadă rachete inclusiv noaptea trecută, aici în Nikolaev.", a transmis Cristi Popovici, corespondent Antena 3.

Replay

"Nu au fost victime, nu au fost morţi deoarece toţi pacienţii au fost duşi în subsol în momentul în care a sunat alarma. De fapt, ei stau în subsol, acolo sunt trataţi. De la dezastrul de la maternitatea din Mariupol, mai toate spitalele au luat această decizie, să trateze pacienţi în subsol.

Am văzut cu câteva zile în urmă, la un spital de copii din Nikolaiev, cum erau duşi copiii în braţe, luaţi de asistente şi de medici. Este inuman ceea ce se întâmplă, faptul că se trage asupra spitalelor.

Aseară, aici la Nikolaev, au murit zece oameni care se aflau într-o staţie de autobuz, într-o piaţetă unde au căzut rachete cu dispersie, rachete interzise de Convenţia de la Geneva, dar pe care ruşii le folosec fără nicio problemă", a mai explicat Cristi Popovici.

Citiţi şi: Bombardamente în Odesa, oraş în care se află o echipă Antena 3: "Situaţia este critică"