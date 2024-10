Rusia a lovit cu rachete blocuri de locuințe din Dnipro. Cel puțin 4 morți. Zelenski: Ucigașii și-au reluat obiceiurile

O rachetă rusească a ucis patru oameni, printre care şi un copil, în orașul Dnipro din estul Ucrainei, într-un lansat vineri noaptea, transmite Agerpres, citând AFP.

Alte 20 de persoane, inclusiv copii, au fost rănite.

Bilanțul a fost anunțat pe Telegram de guvernatorul regiunii Dnipro, Serghei Lisak. Potrivit acestuia, printre răniți se numără o fată de opt ani și una de 16 și doi băieți de 17 ani.

Oficialul a menționat că lovitura a venit puțin înainte de miezul nopții, provocând distrugeri la blocuri de locuințe, case și la un spital.

Guvernatorul a difuzat imagini cu clădiri în ruine și un salon de spital cu ferestrele sparte, în urma atacului rus.

Alte atacuri au vizat în cursul nopții de vineri spre sâmbătă regiunea Kiev. Bilanțul preliminar un mort și un rănit, potrivit administrației militare regionale.

Mai devreme în cursul zilei de vineri fusese deja lovit un bloc de locuințe din capitala ucraineană, cele mai recente informații legate de acest atac arătând că acolo şi-a pierdut viața o adolescentă, iar alți șase oameni au fost răniți.

Potrivit guvernatorului Serghei Popko, o dronă rusească a lovit imobilul și a provocat un incendiu.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la atacuri scriind pe conturile sale sociale că "după toate cele spuse la (summitul BRICS de la ) Kazan, ucigașii ruși şi-au reluat obiceiurile".

After everything said in Kazan, Russian murderers have resumed their usual business. This proves once again that aggression cannot be stopped by words alone but only by decisive action in defense of the state and the people against whom this war is waged.



