Rușii au atacat orașul ucrainean Sumî cu rachete balistice în această noapte. Opt morți 49 de răniți din primele informații

Rușii au lansat rachete balistice împotriva orașului ucrainean Sumî, în noaptea de 17 noiembrie. Bombardamentele invadatori au dus la moartea a opt oameni și la rănirea a 49, conform autorităților regionale citate de Kyiv Independent.

Președintele ucrainean a condamnat atacul într-un mesaj pe rețeaua Telegram.

„Un atac cu rachete asupra unei clădiri de nouă etaje din Sumî a avut loc. Știm că sunt morți și răniți, inclusiv copii. Condoleanțele mele către familii și prieteni. Criminalul trebuie să fie pedepsit pentru uciderea oamenilor nevinovați”, a spus Zelenski.

Rachete a lovit, de asemenea, curtea clădirii, provocând avarii extinse și lăsând casele din apropiere fără ferestre, a spus primarul interimar al orașului, Artem Kobzar.

Serviciile de urgență încearcă să le ajute pe victime, iar presa locală relatează despre impactul continuu al acestui atac.

#RussianWarCrimes Over 400 people evacuated from damaged residential building in #Sumy following another Russian attack on Sunday. Tragic loss of life: at least 8 dead, incl. 2 children, and dozens wounded. Decisiveness is the only way to stop this evil. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/Rz594lvlcw