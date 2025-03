„Săpăm după oameni cu mâinile goale”. Mărturii dramatice după cutremurul devastator din Myanmar

În satele din regiunea Mandalay din Myanmar, în apropiere de epicentrul cutremurului de 7,7 pe scara Richter, efectele sunt teribile. Salvatorii spun, sub protecția anonimatului, că nu au echipamente cu care să-i scoată pe supraviețuitorii prinși sub dărâmături, care urlă după ajutor, așa că sapă cu mâinile goale în ruine. Mii de oameni din Myanmar au nevoie urgentă de adăpost, hrană și ajutor medical. Cel puțin 144 de oameni au murit și peste 730 au fost răniți în cutremur, a anunțat șeful Guvernului militar al Myanmarului, dar un supraviețuitor a spus pentru BBC că sunt 100 de morți într-un singur sat.

O echipă de salvatori amatori formată din localnicii din satele din regiunea Mandalay sapă cu mâinile goale după salvatori.

Unul dintre ei a spus reporterului BBC că au nevoie de echipamente speciale ca să ajungă la timp la oamenii care încă mai sunt în viață, dar sunt prinși sub dărâmături.

„Săpăm după oameni cu mâinile goale. Nu reușim să scoatem trupurile și oamenii care sunt prinși sub dărâmături. Oamenii urlă: ajutați-mă, ajutați-mă. Mă simt deznădăjuit!”, a spus el.

Un alt localnic a spus, sub protecția anonimatului căci se teme de armată, că deși autoritățile își concentrează toate eforturile în orașul Mandalay, cutremurul a avut cele mai devastatoare efecte în satele din jurul orașului.

„Aici e mai rău ca în Mandalay, peste 100 de oameni au murit doar în satul Bone Oe”, a spus bărbatului, adăugând că a văzut clădiri prăbușite în Amarapura și Tada-U, dar BBC nu a putut verifica veridicitatea acestor afirmații.

„Oamenii de acolo au nevoie de echipe medicale, mici cutremure încă au loc, toată lumea e pe câmpuri și pe drumuri deoarece se tem de replici”, a mai spus bărbatul.

O femeie de 35 de ani din regiunea Nay Pyi Taw care s-a mobilizat într-o echipă de salvatori a spus că a ajuns la o locuință unde erau oameni prinși înăuntru, dar „a fost imposibil să-i scoatem de acolo”. Dintr-un magazin de bijuterii, au reușit să scoată două persoane, dintre care una în viață, dar în „stare critică”. Proprietarul magazinului le-a spus salvatorilor că mai sunt 17 oameni prinși la interior.

„Îi putem localiza doar pe cei pe care îi auzim”, a spus femeia.

Șefa misiunii „Doctori fără frontiere” din Myanmar a spus că situația este cu atât mai „complicată” cu cât există pene de curent semnificative „în unele din zonele cele mai lovite”. Federica Franco a spus că acest lucru se datorează și „conflictului” din țară.

De asemenea, ea a mai spus că „șosele cheie” au fost distruse de cutremur ceea ce face „incredibil de dificil, nu doar să primim informații, ci să ajungem fizic la acei oameni care au nevoie urgentă de ajutor”.

„Timpul este critic în asemenea situații, mai ales pentru cei care au nevoie de îngrijiri imediate”, a mai spus ea.

UNICEF a transmis că a trimis echipe în zonă pentru evalua impactul și pentru a pregăti ajutoare umanitare.

UNICEF is deeply concerned about the devastating impact of today’s earthquake in Myanmar on children and families.



Damage has also been reported in parts of Thailand.



Our teams are in affected areas to assess impact and prepare humanitarian support.



© UNICEF Myanmar pic.twitter.com/ybUMlbB59V