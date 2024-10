Scandalul care zguduie lumea corporațiilor: Mike Jeffries, fostul CEO A&F, a fost arestat pentru că ar fi violat bărbați

Mike Jeffries, fostul director executiv al companiei Abercrombie & Fitch, și Matthew Smith, partenerul său britanic, au fost arestați într-un dosar de viol și trafic sexual, relatează BBC.

Autoritățile americane i-au reținut marți pe cei doi, iar FBI și procurorii urmau să dea detalii în legătură cu acest caz, adaugă sursa citată.

"Vom răspunde în detaliu la acuzații după ce actul de acuzare va fi desecretizat (...), dar intenționăm să facem acest lucru în sala de judecată, nu în mass-media", a declarat pentru BBC un avocat al lui Jeffries.

FBI a deschis o anchetă anul trecut, după ce BBC a publicat informații potrivit cărora Jeffries și Smith ar fi exploatat și abuzat sexual mai mulți bărbați la evenimentele pe care le-au găzduit în reședințele lor din New York și în hoteluri din întreaga lume.

Investigația BBC a dezvăluit o operațiune sofisticată care implica un intermediar și o rețea de persoane însărcinate cu recrutarea bărbaților pentru evenimente găzduite de Jeffries și Smith.

În urma investigației jurnalistice, în New York a fost intentat un proces civil în care cei doi parteneri au fost acuzați de trafic sexual, viol și agresiune sexuală.

În cadrul procesului, gigantul internațional al modei Abercrombie & Fitch (A&F) a fost acuzat, de asemenea, că a finanțat operațiunea de trafic sexual condusă de fostul său director pe parcursul celor două decenii în care acesta s-a aflat la conducere.

