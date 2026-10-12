Scandalul Pegasus în Polonia: Procurorii acuză că datele extrase din telefoane au ajuns în Israel. Tusk: E infracţiune contra statului

Scandalul Pegasus în Polonia: Procurorii acuză că datele extrase din telefoane au ajuns în Israel. Sursa foto: Getty Images

Procurorii polonezi au acuzat că datele extrase de pe telefoanele mobile de către autorități cu ajutorul programului spion Pegasus au fost transmise în afara Poloniei și au fost accesibile producătorului israelian al acestui instrument, notează Notes from Poland.

Premierul Donald Tusk afirmă că acest caz reprezintă „unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei de la căderea comunismului” și că este „dincolo de orice îndoială” faptul că firma israeliană din spatele Pegasus, NSO Group, cooperează cu serviciile de informații israeliene.

Ce este Pegasus

Pegasus este un instrument puternic și controversat care permite extragerea unor volume mari de date din telefoanele mobile, fără știrea utilizatorilor. S-a constatat că mai multe țări l-au utilizat pentru a spiona persoane din opoziție.

Tego o Pegasusie jeszcze nie słyszeliście. https://t.co/etvhTE9EWa — Donald Tusk (@donaldtusk) October 12, 2026

În 2017, Polonia, sub guvernarea partidului național-conservator Lege și Justiție (PiS), a achiziționat Pegasus de la compania NSO. Programul spion a fost utilizat ulterior împotriva a sute de ținte, inclusiv a unor adversari politici ai PiS.

Printre aceștia s-a numărat și coordonatorul campaniei electorale din 2019 a partidului centrist al lui Tusk, Coaliția Civică (KO) – cunoscut la acea vreme sub numele de Platforma Civică (PO). Anul trecut, Tusk a dezvăluit că propria sa soție și fiica sa s-au numărat printre persoanele vizate de supraveghere.

Cu toate acestea, PiS a susținut că Pegasus a fost un instrument necesar pentru combaterea criminalității și asigurarea securității naționale. Partidul afirmă că programul spion a fost utilizat doar cu aprobarea instanței, împotriva unor ținte suspectate în mod legitim de activități ilegale.

Concluziile Parchetului

După ce o coaliție condusă de Tusk a preluat puterea de la PiS în decembrie 2023, aceasta a inițiat anchete privind utilizarea programului Pegasus în timpul guvernării anterioare.

Astăzi, Parchetul Național a prezentat cele mai recente concluzii, bazate pe analiza efectuată de experți din cadrul departamentului de expertiză criminalistică al Agenției de Securitate Internă (ABW) din Polonia.

Experții au confirmat că Pegasus permitea colectarea de e-mailuri, mesaje instant și mesaje text; a conținutului conversațiilor telefonice, atât prin rețele mobile, cât și prin apeluri pe internet; a istoricului de navigare, a calendarelor și a listelor de contacte; a fotografiilor, videoclipurilor și a altor fișiere, precum și a datelor de localizare.

„În plus, Pegasus permitea utilizarea microfonului și a camerelor integrate ale dispozitivului pentru a înregistra sunet și video în timp real și pentru a realiza capturi de ecran”, informează Parchetul Național.

Cine controla Pegasus

Experții ABW au semnalat, de asemenea, îngrijorări serioase privind gestionarea și securitatea datelor colectate, menționând că Biroul Central Anticorupție (CBA) din Polonia, instituția responsabilă cu utilizarea programului spion, „nu deținea controlul deplin asupra sistemului Pegasus”.

„CBA nu dispunea de parolele necesare pentru a accesa anumite conturi cu privilegii administrative, iar unele componente ale sistemului au rămas sub controlul producătorului [NSO]”, a precizat parchetul. „Modulul server responsabil cu infectarea dispozitivelor mobile a rămas sub controlul exclusiv al producătorului.”

Datele transmise prin intermediul sistemului Pegasus circulau în afara teritoriului polonez, trecând prin „servere situate în diverse părți ale lumii”, într-o rețea gestionată de NSO și aflată „în afara controlului CBA”, au constatat experții.

Totodată, NSO „avea acces tehnic la materialele rezultate din supravegherea operativă”, deși procurorii menționează că experții „nu au stabilit dacă producătorul a obținut efectiv acces la materiale provenite din operațiuni specifice”.

Acuzaţii grave ale lui Tusk

Într-un videoclip în care comenta cele mai recente descoperiri, Tusk a declarat că ancheta privind sistemul Pegasus „ajunge într-un punct critic”. El a calificat situația drept „unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei de după căderea comunismului”.

Fosta conducere din partea partidului PiS a semnat un contract pentru un sistem de spionaj informatic „asupra căruia nu avea, de facto, niciun control, deoarece controlul rămânea în mâinile Israelului și ale unei companii israeliene... a cărei colaborare cu serviciile de informații israeliene este, desigur, incontestabilă”, a afirmat premierul.

„Au plătit pentru un sistem care, de facto, transfera toate datele posibile despre cetățenii polonezi, liderii opoziției și procurorii independenți din Polonia... către partea israeliană”, a adăugat el. „Nu mai este vorba doar despre un scandal... Vorbim despre o infracțiune împotriva statului.”

Ulterior, în cursul zilei de luni, o comisie parlamentară separată, înființată de coaliția de guvernare pentru a investiga utilizarea programului Pegasus, a făcut publice și părți desecretizate ale unui raport privind concluziile sale.

Pe lângă informațiile dezvăluite de procurori, comisia a precizat că Biroul Central Anticorupție (CBA) nu a obținut niciodată acreditarea necesară de securitate informatică pentru Pegasus, ceea ce înseamnă că acesta a fost utilizat fără a respecta cerințele privind protecția informațiilor clasificate.

Președinta comisiei, Magdalena Sroka, a mai declarat că instanțele care au acordat autorizația pentru utilizarea Pegasus nu au fost informate cu privire la capacitățile sale complete – precum posibilitatea de a accesa întregul conținut al telefoanelor –, relatează postul de radio RMF.

Ce măsuri s-au luat

Sunt deja în curs proceduri judiciare împotriva mai multor foști oficiali în legătură cu sistemul Pegasus. În februarie, procurorii i-au pus sub acuzare pe foștii șefi ai AWB și ai Serviciului de Contrainformații Militare (SKW) pentru abuz în serviciu, aceștia aprobând utilizarea Pegasus deși erau conștienți de deficiențele juridice existente.

Anterior, fostul șef al CBA fusese pus sub acuzare pentru aceeași infracțiune, în timp ce unul dintre adjuncții săi a fost acuzat de divulgarea ilegală a unor informații provenite din supravegherea lui Roman Giertych, deputat din partea coaliției KO a lui Tusk și avocat al acestuia și al familiei sale.

Anul trecut, Michał Woś, fost ministru adjunct al Justiției în guvernul PiS, a fost trimis în judecată pentru rolul său în presupusa utilizare ilegală a fondurilor Ministerului Justiției în scopul achiziționării sistemului Pegasus de către CBA.