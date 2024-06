Scurgeri de heliu la capsula Starliner, aflată în drum spre ISS, cu echipaj la bord

Capsula Starliner a Boeing, cu doi astronauți la bord, întâmpină dificultăți în timpul misiunii către Stația Spațială Internațională, arată NASA.

Trei scurgeri de heliu au fost detectate în timpul zborului.

NASA a anunţat că vehiculul "rămâne stabil", iar misiunea nu este pusă în pericol.



„În prezent, aceste scurgeri nu reprezintă un pericol pentru siguranţa echipajului şi a vehiculului, nici pentru misiune”, a declarat Jim May, un director de la Boeing.

The @BoeingSpace #Starliner remains on track for a docking at 12:15pm ET today to the station despite helium leaks reported on the spacecraft. @NASA and Boeing will meet to review data prior to rendezvous and docking operations on the orbital outpost.

Una dintre ele a fost identificată înainte de lansarea acestei misiuni, aşteptată de mulţi ani şi care a avut loc în cele din urmă miercuri din statul american Florida.

Celelalte două scurgeri sunt „noi şi au apărut după ce vehiculul a ajuns pe orbită”, a anunţat NASA pe contul său de pe reţeaua de socializare X.

The #Starliner crew continues to make their way to the @Space_Station and are in a sleep period. Teams have identified three helium leaks on the spacecraft. One of these was previously discussed before flight along with a management plan. The other two are new since the…