Șeful spionilor militari din Ucraina: "Primim multe informații utile din România. Sosii ale lui Putin, trimise la evenimente publice. Rusia nu va folosi arma nucleară"

La 37 de ani, Kirilo Budanov este șeful serviciului de informații militare din Ucraina și unul dintre cei mai tineri generali din armata Kievului.

The Washington Post a relatat că ascensiunea acestuia s-a accelerat după luna august 2016: atunci, un ofițer de rang înalt din Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, a fost ucis în Crimeea de presupuși sabotori ucraineni.

S-a speculat că unul dintre agenții ucraineni care ar fi activat în misiunea respectivă, în spatele liniilor inamice, ar fi fost Budanov. Acesta nu a confirmat, dar nici nu a negat participarea la operațiune.

În 2019, o bombă plasată sub mașina sa a explodat înainte ca ofițerul să se urce la volan. Potrivit The Washington Post, până în prezent ar fi avut loc cel puțin zece tentative de asasinare la adresa lui Budanov.

Într-un interviu pentru HotNews.ro, generalul ucrainean (foto) și-a menținut afirmația că liderul rus Vladimir Putin suferă de cancer și a spus că acesta ar fi fost reprezentat de sosii (dubluri) la mai multe evenimente publice.

"De unde știți (de boala lui Putin) și ce ar însemna pentru mersul războiului faptul că Putin este bolnav de cancer și mai are puțin timp de trăit?", a fost întrebat Budanov.

"În primul rând aș vrea să precizez că am declarat acest lucru încă din 2021. Atunci am fost întrebat de jurnaliști și am spus că (lui Putin) i-au mai rămas doi-trei ani de trăit. Din acest motiv nu e nimic nou în această declarație (...) Mai ales că există și întrebarea dacă acel Putin pe care noi îl cunoaștem mai este în viață. Noi avem informații confirmate că la ultimele evenimente la care ar fi participat Putin au fost persoane care l-au înlocuit", a răspuns generalul ucrainean.

Budanov a fost întrebat și vorbit și despre informațiile primite de Ucraina de la serviciile secrete aliate, în particular de la cele românești, precum și despre agenții ruși care ar acționa în Republica Moldova, în România, dar și în zona minorității românești din Ucraina.

Kirilo Budanov: "Primim multe informații utile din România"

"Este un ajutor reciproc și, da, colaborăm cu toți partenerii noștri. Evident că nu pot să spun toate informațiile pe care le primim, dar din România primim mai multe informații utile, inclusiv despre ceea ce întâmplă în bazinul Mării Negre (...)

În zona Cernăuți nu avem nimic în acest sens (referitor la activitatea agenților ruși, n.r.), trebuie să spun asta ferm. Apoi, este un fapt confirmat că Rusia are încercări de a-și menține influența în alte zone, inclusiv în România și Moldova.

Este un fapt care nu poate fi contestat (...) Cu ajutorul unor elemente pro-ruse se încearcă destabilizarea situației din Moldova. Aceste încercări au fost în trecut și au loc și în prezent.

Dar dacă ar fi să ne întoarcem la întrebarea precedentă, referitoare la efectul acestor acțiuni, vedem că acestea nu prea au efect", a estimat șeful Informațiilor militare ucrainene.

Kirilo Budanov: "Rusia nu va folosi arma nucleară în Ucraina"

El s-a arătat sceptic cu privire la îndepărtarea de la putere a administrației lui Vladimir Putin și a indicat că, mai degrabă, s-ar putea produce "un transfer de putere", cu care oamenii se vor obișnui.

Budanov a fost chestionat și în legătură cu posibilitatea ca, dacă războiul se va muta în Crimeea, Kremlinul să ordone o lovitură nucleară în Ucraina.

"În primul rând, nu cred acest lucru. Dar să presupunem că nu am dreptate. Atunci apare o întrebare simplă: de ce nu s-a întâmplat acest lucru până acum? Pentru că este imposibil. Acest tip de armament, arma nucleară, nu este un armament care poate fi utilizat.

Reprezintă doar o garanție că nu va fi folosit. Iar acest lucru vi-l spune o persoană care s-a născut într-un stat care poate fi numit 'atomic'. Rusia nu poate să utilizeze acest tip de armament, asta pentru că prețul plătit ar fi prea mare", a concluzionat el.

Foto: Șeful Informațiilor militare din Ucraina, Kirilo Budanov (fotografiat din profil, dreapta) participă la ceremonia funerară în memoria victimelor accidentului de elicopter din Brovary, 21 ianuarie 2023