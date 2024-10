Și-a ucis părinții și a stat 4 ani cu cadavrele lor în casă. Ce le-a spus femeia polițiștilor când a fost prinsă: „Înveseliți-vă”

O femeie care și-a ucis părinții și a trăit cu cadavrele lor în casă timp de 4 ani a fost condamnată la închisoare pe viață, cu un termen minim de 36 de ani. Virginia McCullough, o femeie în vârstă de 36 de ani din Marea Britanie, și-a otrăvit tatăl, pe John McCullough, în vârstă de 70 de ani, cu medicamente prescrise pe care le-a zdrobit și le-a pus în băuturile alcoolice ale acestuia. A doua zi, a ucis-o pe mama sa, Lois McCullough, în vârstă de 71 de ani.

Avocatul a declarat că McCullough „și-a bătut mama cu un ciocan și a înjunghiat-o de mai multe ori în piept cu un cuțit de bucătărie cumpărat în acest scop”.

Ambele crime au avut loc în iunie 2019 la domiciliul cuplului din Great Baddow, Essex, unde inculpata a continuat să locuiască cu cadavrele părinților ei în următorii patru ani.

McCullough „a construit un mormânt improvizat” pentru tatăl ei, care a lucrat ca lector universitar la Universitatea Anglia Ruskin, a declarat Wilding la tribunalul Chelmsford Crown.

Virginia McCullough has been jailed for life for murdering her parents. The #Essex police have released the moment of arrest - Watch. pic.twitter.com/Tat0v8rNYA