Sonia a intrat în cameră, în timp ce soțul ei era la calculator. Când a văzut ce ascundea bărbatul, femeia a încremenit : ”Mi-a căzut cerul în cap”

Sonia are o relație de nouă ani, însă, nu a reușit încă să aibă un copil.

Într-o zi femeia a intrat în cameră și a observat ceva ce a năucit-o.

Sonia și-a împărtășit povestea pentru a ajunge la cât mai multe persoane.

„Suntem un cuplu mixt, el este francez și eu sunt latino-americană. Suntem împreună de nouă ani. Vara trecută am rămas o lună în Franța și Elveția, ne-am văzut prietenii și familia. Pentru mine, a fost cea mai bună vacanță petrecută împreună. În plus, ne-am dorit un copil. Apoi am plecat din Franța și logodnicul meu a rămas acolo pentru a rezolva niște probleme de serviciu În timp ce lucra, se distra foarte mult.

La șase zile după întoarcerea sa din Franța, era în pat și citea dar avea în față și calculatorul. Lucram în birou și am intrat în cameră ca să-l întreb ceva. El a apăsat instantaneu pe taste și a trimis un mesaj. Am avut timp să citesc, ”mă gândesc la tine în fiecare secundă”.

Mi-a căzut cerul în cap. Îmi spune în fiecare zi că își dorește să fie tată, însă, nu știu ce să mai cred. Suntem încă împreună, dar nimic nu mai este ca înainte”, a povestit Sonia psihologului din cadrul publicației franceze Le Monde.