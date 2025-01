Sorin Grindeanu: „70 de milioane de tone de bunuri din Ucraina, nivel record, au tranzitat România”

Ministrul Sorin Grindeanu a declarat, la reuniunea ministerială QUINT de la Chișinău, că în materie de transporturi, România și partenerii săi „au câștigat deja războiul”. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Sorin Grindeanu a declarat că traficul de bunuri din Ucraina prin România, după începutul războiului, a atins un nivel record de 70 de milioane de tone. Ministrul Transporturilor a adăugat că speră ca în scurt timp, rețeaua de transport dezvoltată alături de Republica Moldova, Ucraina și partenerii acestora, UE și SUA, să fie folosită pentru „reconstrucția Ucrainei”, relatează Agerpres.

Ministrul Sorin Grindeanu a declarat, la reuniunea ministerială QUINT de la Chișinău, că în materie de transporturi, România și partenerii săi „au câștigat deja războiul”, prin dezvoltarea infrastructurii, atât cea rutieră, cât și feroviară sau navală.



„Pe această zonă a transporturilor, să știți că noi am câștigat deja războiul, fiindcă am reușit deja să punem la punct un mecanism sau mai multe mecanisme care au dus la volume de trafic de bunuri, care, spre exemplu, au ajuns să tranziteze România la nivelul record de aproximativ de 70 de milioane de tone, din Ucraina în România, de la începutul războiului”, a afirmat Grindeanu.



Ministrul Transporturilor și-a exprimat speranța că rețeaua de transport va fi utilizată, în scurt timp, pentru „reconstrucția Ucrainei”.



„Sper să intrăm cât mai repede în perioada de reconstrucție a Ucrainei, astfel încât aceste rute pe care noi le-am pus la punct să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei”, a adăugat ministrul Sorin Grindeanu.



Ministrul Transporturilor din România a participat, luni, la Chișinău, la Reuniunea ministerială QUINT Meeting, organizată sub egida Direcției Generală Mobilitate și Transporturi - MOVE a Uniunii Europene (UE).