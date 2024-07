Un spectator aflat pe linia de tragere dintre atacator și Trump a fost împușcat în cap și a murit pe loc

Spectatorul ucis sâmbătă în atacul asupra lui Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Spectatorul ucis sâmbătă în atacul asupra lui Donald Trump la un miting de campanie din Pennsylvania "a murit pe loc" după ce a fost "împuşcat în cap", potrivit unui martor intervievat de NBC News, relatează AFP.



"Am auzit mai multe focuri de armă, bărbatul de lângă mine a fost lovit în cap, a murit pe loc şi a căzut la baza tribunei", a spus Joseph, al cărui nume de familie nu a fost specificat.



"O femeie a fost lovită în antebraţ şi în mână. Din acel moment, a devenit destul de haotic", a povestit el.



"Preşedintele Trump a fost rănit la ureche, chiar înainte ca Serviciul Secret să intervină", a adăugat el, precizând că focurile de armă au lovit mai întâi oamenii din public înainte ca fostul preşedinte american să fie rănit.



Potrivit acestuia, victima decedată se afla "pe traiectoria împuşcăturilor" dintre presupusul trăgător şi fostul preşedinte.



"Sentimentul meu este că majoritatea oamenilor au crezut iniţial că este o glumă, că ar putea arăta ca focuri de artificii. Dar am văzut bărbatul lovit în cap, femeia în antebraţ, am ştiut imediat că nu erau doar artificii", a spus Joseph, care a menţionat că a auzit şapte focuri de armă.



Alte două persoane au fost rănite, potrivit unui comunicat al Secret Service, care este responsabil pentru protejarea personalităţilor politice din Statele Unite.



A fost ultimul miting al lui Donald Trump înainte de convenţia republicană din 15-18 iulie, unde va fi inaugurat oficial în calitate de candidat al Partidului Republican împotriva actualului democrat Joe Biden la alegerile din noiembrie