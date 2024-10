Spionajul ucrainean a obținut documentele în care scrie când va încheia Putin războiul din Ucraina. „Acest scenariu ar avea sens”

Economia Rusiei trece printr-o etapă mult mai dificilă decât pare și îl forțează pe Vladimir Putin să încheie în 2025 războiul împotriva Ucrainei. FOTO: Profimedia Images

Economia Rusiei trece printr-o etapă mult mai dificilă decât pare și îl forțează pe Vladimir Putin să încheie în 2025 războiul împotriva Ucrainei, scrie economistul Anders Åslund, potrivit Fortune.com. Spionajul ucrainean a aflat din documente rusești când ar dori Kremlinul să pună capăt războiului.

Într-un articol recent economistul a analizat evoluțiile financiare, tehnologice și demografice care afectează economia rusă care se îndreaptă spre o perioadă de „stagnare” și a estimat că sancțiunile occidentale reduc PIB-ul cu 2%-3% în fiecare an. „Situația se va înrăutăți pentru Putin și poate îi va bloca campania de agresiune împotriva Ucrainei”, a adăugat Åslund.

El a menționat că serviciul de spionaj al Ucrainei a susținut luna trecută că a obținut documente rusești care indică faptul că Kremlinul dorește să încheie războiul la sfârșitul anului 2025, din cauza presiunii economice și financiare înăsprite. „Că e adevărat sau nu, acest scenariu ar avea sens”, a spus Åslund, care a scris Rusia's Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy .

În primul rând, sancțiunile occidentale au alimentat „inflația ascunsă” în Rusia și au forțat-o să recurgă la rezerve.

Pe fondul constrângerilor, Kremlinul și-a limitat deficitul bugetar anual la 2% din PIB, sau aproximativ 40 de miliarde de dolari. Dar având în vedere că rezervele lichide din fondul național al Rusiei au fost reduse la 55 de miliarde de dolari în martie, rezervele de stat ar trebui să fie epuizate anul viitor, a spus el.

Între timp, regresul tehnologic al Rusiei a fost agravat de exodul de creiere, cercetători renumiți alegând să fugă din țară după invazie, dar și de sancțiunile occidentale.

Un alt sector economic, cel al exporturilor de arme s-au prăbușit, deoarece propriile trupe au avut nevoie de armament pe front. Mașina de război a lui Putin are, de asemenea, o problemă cu forța de muncă. Exodul rușilor și numeroasele victime de război au făcut imposibilă capacitatea Rusiei de a strânge mai mulți soldați.

Cu rezervele financiare epuizate, Rusia va avea dificultăți în a face un buget funcțional. Åslund a estimat că Rusia va cheltui aproximativ 190 de miliarde de dolari, sau 10% din PIB, pentru război în acest an, iar Kremlinul nu mai are zone din care să taie - altele decât cheltuielile de război.

„Ucraina ar putea câștiga războiul dacă ar avea încă 50 de miliarde de dolari pe an, precum și dacă i s-a da voie să bombardeze ținte militare în interiorul Rusiei”, a spus el.

Institutul pentru economiile emergente al Băncii Finlandei a publicat joi un raport conform căruia creșterea economiei Rusiei va încetini la doar 1% în 2025 și 2026, de la 3,5% cât e în acest an. Pentru a menține ritmul actual de creștere, Rusia ar trebui să câștige la capitolul productivitate, dar asta este foarte puțin probabil din cauza tuturor investițiilor militare, se arată în raport.

Lipsa forței de muncă și incapacitatea de a cumpăra piese de schimb sau echipamente noi din Occident vor împiedica, de asemenea, creșterea economică, se mai arată în document. „Condițiile din economia de război a Rusiei s-ar putea schimba brusc”, conchide raportul.