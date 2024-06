Statuia de ceară a lui Abraham Lincoln a rămas fără cap, după ce a fost topită de căldura extremă din Washington

Abraham Lincoln și-a păstrat capul pe umeri în timpul Războiului Civil American, dar, la mai bine de un secol și jumătate de la sângerosul conflict, un val de căldură i l-a topit, literalmente.

“The wax the artist used has a congealing point of 140 degrees. So this was not something that we anticipated.”



The wax statue of Lincoln begins melting amid the D.C. heat wave.https://t.co/j1Mnd8iDyu pic.twitter.com/iLX18UvJ92