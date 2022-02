Reacția SUA după ce Putin a ordonat armatei să "asigure pacea" în Donețk și Lugansk | Rusia amenință Ucraina la ONU

"Condamnăm în cei mai puternici termeni această decizie și suntem alături de Ucraina, așa cum i-am spus, astă seară, ministrului ucrainean de externe", a scris Blinken într-o postare pe Twitter.

Russia’s move to recognize the “independence” of so-called republics controlled by its own proxies is a predictable, shameful act. We condemn them in the strongest possible terms and #StandWithUkraine, as I told Foreign Minister @DmytroKuleba tonight.