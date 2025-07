Ministrul Energiei și-a tăiat singur 20% din salariu: „I-am virat înapoi în contul de trezorerie”. Cu ce sumă lunară rămâne Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Ministrul Energiei și-a tăiat singur 20% din salariu, mai exact 2.550 de lei. Acesta a povestit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, cum a procedat, de ce a făcut acest gest și ce a discutat cu premierul Ilie Bolojan pe care l-a sunat și l-a întrebat ce părere are despre viramentul pe care se gândea să îl facă spre trezoreria statului. Bogdan Ivan „îi invită elegant” pe colegii săi să facă același lucru și le-a mulțumit realizatorilor Antena 3 CNN pentru ideea pe care i-au dat-o ieri în cadrul unei emisiuni, de a-și reduce din salariu.

Ministrul Energiei a dezvăluit că până acum câștiga 12.600 de lei, din care a scăzut 2.550 de lei, pe care i-a virat înapoi către contul trezoreriei și spune că va face acest lucru până la finalul anului, sau până anul viitor, atâtat timp „cât va fi necesar”.

„Discuția cu Dvs. ieri la emisiune m-a inspirat și mi-am dat seama că e mai practic, atunci când vrei să faci ceva, să faci tu primul pas și apoi să ceri altui om să repete acest gest. Și cred că a fost o abordare normală și onestă, cea în care azi dimineață am decis să fac acest lucru. Cu o parte din ei am vorbit la telefon de dimineață ( n.r. directorii companiilor din subordinea ministerului Energiei) și au spus că și ei o să facă acest gest și o să vorbească și cu alți colegi.

Am primi aseară salariul, am calculat cât reprezintă 20% și am virat înapoi în contul de trezorerie al ministerului. Se poate. Și am cerut colegilor mei să facă și un cont special în care se vrează toți acești bani, pentru că acolo la trezorerie nu există așa ceva. Le-am cerut să-l facă. (Banii) O să intre în bugetul consolidat al statului român, din care se vor plăti pensii, salarii, ș.a.m.d.”, a declarat Bogdan Ivan, la Antena 3 CNN.

Ce a spus Ilie Bolojan despre gestul lui Bogdan Ivan

„O voi aplica (n.r. tăierea) până la finalul anului, un an, cât va fi cazul. 2.550 lei e echivalentul la 20% din salariul meu. Am vorbit cu cei de la ANAF, am vorbit cu cei de la Trezorerie. Mi-au spus o grămadă de proceduri birocratice. I-am chemat pe colegii mei din Minister și le-am trimis banii în cont, pentru că odată ce am spus ceva, vreau să duc la capăt ce am spus.

L-am informat și pe premierul Bolojan despre acest lucru pe care mi-am dorit să-l fac. Mi-a spus că am libertatea deplină de a face lucrurile pe care le consider că pot să le fac în segmentul meu de Energie. Eu am întrebat care este opinia domniei sale legată de ceea ce vreau eu să fac și a spus că nu are absolut nimic împotrivă și că mă susține.

Eu nu sunt în situația de a lua decizii și să spun pe linie ce să facă toți cei din Partidul Social Democrat, toți colegii mei. Rămâne la atitudinea lor, să facă fiecare acest gest sau să nu-l facă. Fiind un gest personal, eu nu puteam să le cer colegilor mei sau celor din subordinea mea să facă un lucru până când nu fac eu și din acest motiv, pentru a nu fi într-o dezbatere fără sens și care doar sună bine, am decis ca eu să fac primul acest lucru și i-am îndemnat. Aștept să văd fiecare dintre ei cum vor face acest lucru.

Am pregătit să trimit și o scrisoare din partea mea prin care trimit și contul Ministerului, cel de Trezorerie, unde vor putea să facă acest virament, să spun ce a făcut eu și că invit elegant să facă și ei același lucru. Eu sunt Ministrul Energiei, nu vreau să mă bag în treaba altor colegi miniștri. E o decizie personală.”, a mai precizat Bogdan Ivan.

„Dacă am 12.600 în total, am scăzut 2550 de lei. Eu vă mulțumesc pentru ideea pe care mi-ați dat-o ieri în timpul emisiunii.”, a spus ministrul Energiei, în finalul intervenției telefonice de vineri,la Antena 3 CNN.