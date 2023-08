"Cred că suferim cu toții de o formă a acestei boli!" | Un oficial de la Kiev explică de ce ucrainenii se comportă "agresiv și obsesiv"

Anton Gherșcenko, un consilier al ministrului de Interne de la Kiev, a recunoscut aparenta agresivitate și încrâncenare pe care destul de mulți dintre susținători le-o reproșează, neoficial, ucrainenilor.

Oficialul a invocat efectele PTSD (Sindromul de stres post-traumatic), o boală specifică celor implicați pentru mult timp în conflicte armate, și a estimat că toată societatea ucraineană suferă de pe urma efectelor acestei afecțiuni.

"Societatea ucraineană este zguduită de război. Oamenii sunt foarte obosiți. Cred că avem, cu toții, un fel de PTSD - nu doar apărătorii noștri, ci toți oamenii din Ucraina.

Au fost peste 800 de atacuri cu rachete și alerte de raid aerian la Kiev, de când a început invazia pe scară largă. Deci, cei care nu au părăsit Kievul au îndurat acest număr masiv de amenințări la adresa vieții.

Trăim printre pierderi și moarte. Este îngrozitor. Este o sarcină inumană, foarte împovărătoare. Mintea și simțămintele noastre nu pot procesa complet această experiență. Așa că mintea noastră recurge la simplificări pentru a face față.

