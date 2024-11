Suporterii israelieni au fost filmați în timp ce îi batjocoreau și înjurau pe palestinieni în Amsterdam

Clipuri video de pe rețelele sociale de după meciul Ajax-Maccabi îi arată pe suporterii israelieni scandând împotriva arabilor și palestinienilor din Amsterdam, într-o atmosferă generală de tensiune și tulburare înainte de atacurile violente din timpul nopții. Suporterii echipei israeliene au scandat înjurături și insulte la adresa palestinienilor și un cântec numit „genocidar”.

Conform The Times of Israel, activiștii pro-palestinieni au susținut că suporterii Maccabi Tel Aviv au fost primii care au început să hărțuiască și să fie violenți, atacându-i pe arabii din oraș și vandalizând steaguri palestiniene.

Fanii israelieni pot fi auziți, în clipurile de pe rețelele sociale, scandând înjurături la adresa palestinienilor și Palestinei, precum „We’ll fuck the Arabs” sau „Fuck you, Palestine”. Nu este, însă, clar când au fost filmate aceste clipuri.

Israel’s Maccabi Tel Aviv hooligans, protected by police, chanted anti-Arab slurs and a genocidal song in Amsterdam, including lines like “no schools in Gaza because there are no children left” & “Let the IDF win to fuck the Arabs”.



They also attacked Palestinian flags.



