Surpriza neplăcută a lui Erdogan pentru Putin în Kazahstan

Recep Tayyip Erdogan l-a lăsat, din nou, să aștepte pe Vladimir Putin, înaintea întâlnirii de joi, din Kazahstan, transmite Antena 3.

Este o situație care subliniază noile raporturi de putere dintre cei doi lideri, în condițiile în care președintele rus se confruntă cu dezaprobarea și cu sancțiunile statelor occidentale, din cauza invaziei în Ucraina.

În cele din urmă, președintele turc a intrat în încăpere iar cei doi lideri și-au strâns mâinile.

????Putin meets with Erdogan in Astana.



▪️If Turkey is interested, we could consider the possibility of another gas pipeline system and the creation of a gas hub in Turkey pic.twitter.com/VqspRjqyuF