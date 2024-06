Tentativă de lovitură de stat în Bolivia. Un general a fost arestat după ce a vrut să-l dea jos pe președintele Luis Arce

Palatul prezidențial din capitala boliviană La Paz a fost luat cu asalt de soldați, miercuri, iar mai multe blindate au luat poziție în Piața Murillo, unde se află principalele clădiri guvernamentale, relatează BBC.

Lovitura de stat a fost inițiată de generalul Juan Jose Zuniga. Acesta a anunțat că dorește să "restructureze democrația" și că va avea loc o schimbare de guvern, adaugă sursa citată.

Ulterior, presa internațională a consemnat că tentativa de lovitură de stat a fost dejucată, iar generalul Zuniga a fost arestat.

Blindatele trimise să ocupe poziții-cheie în La Paz s-au retras, în cele din urmă, potrivit BBC.

Bolivia coup attempt tottally failed: Three military leaders who took control of the presidential palace were arrested.



One coup leader was detained on live TV, others displayed with handcuffs to the media. pic.twitter.com/Fa3A46nsi4