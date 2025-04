”Ti-am dat șansa vieții tale și nu ești foarte de treabă”. Donald Trump, ceartă aprinsă cu jurnalistul ABC căruia i-a dat un interviu

Donald Trump a avut un moment de nervozitate într-un interviu acordat postului ABC, după ce jurnalistul Terry Moran l-a întrebat despre cazul lui Kilmar Abrego Garcia, bărbatul care beneficia de protecție judecătorească în SUA și care, în pofida acestui fapt, a fost deportat în El Salvador.

Abrego Garcia a fost încarcerat în temuta închisoare pentru teroriști, CECOT, amintește CNN.

Disputa între Trump și Moran a plecat de la presupusa apartenență a bărbatului deportat la gruparea de crimă organizată "MS-13", considerată teroristă în SUA.

Totul a început când Moran l-a întrebat pe Trump dacă recunoaște că, în conformitate cu legislația americană, fiecare persoană beneficiază de un proces echitabil.

Însă Trump a susținut că atunci când oamenii vin ilegal în țară "există un standard diferit".

"Dar ei beneficiază de un proces echitabil", a spus Moran.

"Beneficiază de un proces în care trebuie să-i scoatem (din țară), da", a replicat Trump, adăugând: "Ei beneficiază de orice spun avocații mei".

TRUMP: He had MS-13 on his knuckles, tattooed!



MORAN: That was photoshopped



TRUMP: Terry, they're giving you the big break of a lifetime. I picked you. But you're not being very nice. pic.twitter.com/NgCpEB8o1S