Time l-a pus pe Elon Musk în Biroul Oval în locul lui Donald Trump. Ce a pățit un aliat al președintelui după o copertă similară

Cea mai recentă copertă a revistei Time îl prezintă pe Elon Musk în Biroul Oval, în locul lui Donald Trump, iar inițiativa pare una menită să-l înfurie pe actualul președinte american, notează CNN.

Celebra publicație bisăptămânală, cunoscută pentru coperțile sale cu semnificație istorică, vine cu această imagine în contextul în care Trump i-a acordat lui Musk - prin Departamentului pentru eficiență guvernamentală, DOGE - puteri excepționale, cu scopul declarat de a reduce cheltuielile și numărul de angajați federali.

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, USAID, este printre "victimele" cele mai proeminente. Trump a anunțat desființarea ei, după ce a spus că este condusă de "nebuni radicali".

Un judecător a emis însă un ordin care blochează decizia de a trimite peste 2.000 de angajați USAID în concediu administrativ, începând de vineri, de la miezul nopții.

Revenind la coperta Time, conceptul este simplu: Musk, cu o cafea în mână, este intercalat între biroul masiv și steagurile american și prezidențial.

Explicația publicată de revistă pe contul său Instagram este următoarea:

Este a doua oară în ultimele două luni când multi-miliardarul este prezent pe coperta Time. În noiembrie, el a fost portretizat drept "Cetățeanul Musk" - o trimitere la "Cetățeanul Kane", filmul din anii '40 al lui Orson Welles despre ascensiunea unui puternic magnat media.

On the new cover of @TIME, my take on CITIZEN MUSK:



Not since William Randolph Hearst in the 1930s has a private citizen loomed so large over so many facets of American life at once... Standing beside him, even Trump can seem almost starstruckhttps://t.co/a7chwPDila @elonmusk pic.twitter.com/CAAllRBQJG