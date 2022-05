Presa rusă a aflat de ce s-a împotmolit campania din Donbas | Runa "Sieg" și litera ebraică Zain, pe pereții unui comandament ucrainean

"La sediul artileriștilor ucraineni situat la periferia satului Trekhizbeka (Trekijbeka) din 'Republica Populară Lugansk' au fost găsite urme ale unui ritual de magie neagră. Armata ucraineană a încercat, probabil, să-și 'sfințească' armele", se spune în relatarea agenției ruse.

Conform sursei citate, "pe un perete a fost identificat un simbol satanic".

Este citată o anumită Ekaterina Deis, culturolog, care explică: "Este un semn magic format din mai multe linii care se intersectează. E greu de spus cu certitudine ce înseamnă, dar în el se poate vedea simbolul inversat anarhic iar runa "Zig" (Sieg, victorie în limba germană, n.r.), parte a simbolului 'SS', este clar vizibilă în extrema stângă a cercului. Se observă litera ebraică 'Zain', scrisă în germană, care înseamnă 'sabie' sau 'armă'", spune experta.

Potrivit acesteia, "simbolul magic al forțelor întunericului", găsit la sediul militar ucrainean, combină ideea de anarhie cu simbolurile fasciste.

"În limba ebraică folosită în Biblie, 'Zain' înseamnă 'sabie' iar verbul 'lezaen' înseamnă 'a înarma'. Poate că autorii vrăjii au făcut ritualul pentru a-și întări armele sau pentru a primi mai multe arme", a continuat Deis.

În plus la cele relatate, corespondentul RIA precizează că în aceeași locație ar fi fost găsit un comunicat de presă al armatei ucrainene, cu urme de sânge, în contextul în care nu s-ar mai fi găsit alte astfel de urme în sediul respectiv.

RIA ilustrează știrea cu un craniu de animal, care nu se regăsește în informațiile relatate.

Jurnalista ucraineană Anastasia Lapatina, care semnalează "știrea" agenției ruse, comentează astfel textul difuzat de RIA: "Un nou nivel de idioțenie atins de Ministerul Adevărului".

Russian state media: “Signs of black magic were found in Ukrainian military headquarters”. A whole new level of idiocy from the Ministry of Truth pic.twitter.com/n8XUIHa6iI