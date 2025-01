Trudeau respinge categoric ideea lui Trump de a face Canada al 51-lea stat al SUA: „Nu există nici cea mai mică şansă”

Premierul canadian demisionar, Justin Trudeau, a respins marți categoric ideea ca Canada să devină parte a Statelor Unite, o sugestie pe care președintele ales Donald Trump a reiterat-o în ultimele săptămâni, potrivit CNN. Trudeau a făcut aceste afirmații după ce Donald Trump, a afirmat luni, într-un mesaj pe reţeaua sa socială după anunţul demisiei prim-ministrului canadian Justin Trudeau, că este în interesul Canadei să devină 'al 51-lea stat' al Statelor Unite.

„Nu există nici cea mai mică şansă”, a declarat Trudeau pe X, în engleză și franceză, referindu-se la posibilitatea ca Canada să devină parte a Statelor Unite. „Lucrătorii și comunitățile din ambele țări beneficiază de faptul că suntem cel mai mare partener comercial și de securitate”, a subliniat Trudeau.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.