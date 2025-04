Zelenski: Ucraina continuă luptele în Kursk și Belgorod

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că trupele sale încă luptă, duminică, în regiunea rusă Kursk, în pofida afirmațiilor Moscovei, care a anunțat preluarea completă a controlului și respingerea forțelor Kievului, transmite Agerpres, care citează DPA.

"Unitățile noastre continuă operaţiunile defensive active în regiunile (ruse) Kursk şi Belgorod", a scris Zelenski într-o postare pe X.

El a menționat că luptele continuă, de asemenea, în apropiere de Pokrovsk şi Kramatorsk, în estul Ucrainei.

Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi provided an update on the frontline situation. In many directions, the situation remains difficult.



By midday alone, there have already been nearly 70 Russian assaults on our positions. Fighting continues. The occupier continues its offensive…