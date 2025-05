Donald Trump anunţă un armistiţiu imediat între India şi Pakistan: „A fost o noapte lungă de negocieri, mediate de SUA”

India și Pakistanul au fost de acord cu o "încetare a focului completă și imediată" după o noapte de discuții mediate de SUA, a scris sâmbătă președintele Donald Trump pe platforma sa, Truth Social, scrie CNN.

"După o noapte lungă de discuții mediate de Statele Unite, sunt încântat să anunț că India și Pakistanul au convenit la o încetare completă și imediată a focului", a declarat președintele american.

"Felicitări ambelor țări pentru folosirea bunului simț și a unei mari inteligențe”, a adăugat el.

Ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, a declarat că Pakistanul și India au convenit asupra încetării focului "cu efect imediat", confirmând anunțul președintelui american Donald Trump.

"Pakistanul a luptat întotdeauna pentru pace și securitate în regiune, fără a-și compromite suveranitatea și integritatea teritorială", a adăugat Dar, într-o postare pe X.

