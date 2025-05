Noi atacuri în Kashmirul indian. Zece explozii au fost auzite în zona aeroportului internaţional Srinagar

Zece explozii au fost auzite în apropierea aeroportului internațional Srinagar, în Kashmirul administrat de India, au declarat oficialii. Exploziile au avut loc după mai multe pene de curent cauzate de mai multe proiectile, care au fost văzute pe cerul de deasupra orașului Jammu vineri dimineață. Explozii s-au auzit și în orașul sfânt Amritsar, din statul vecin Punjab, scrie Sky News.

Un oficial militar indian a declarat agenției că "dronele au fost detectate" și că "au fost angajate în acțiuni de răspuns". Potrivit armatei indiene, vineri seară au fost raportate activități ale dronelor în 26 de locații diferite, întinse pe o vastă regiune din vestul și nord-vestul țării — de la Kashmir și statele de graniță cu Pakistanul până în apropierea țărmului Mării Arabiei.

Drone attack at Srinagar airport but successfully neutralised. #OperationSindoor #IndiaPakistanWar #PakistanDroneAttack pic.twitter.com/fvh6rcgeGw

Ca răspuns, ofițerul Forțelor Aeriene Indiene, Vyomika Singh, a declarat că țara a răspuns cu drone asupra unor ținte din Pakistan și a distrus un sistem de apărare aeriană. Atacurile vin în contextul în care tensiunile dintre India și Pakistan, de-a lungul liniei de control din jurul regiunii Kashmir, au crescut în intensitate săptămâna aceasta, ducând la temeri privind un conflict mai amplu.

Miercuri dimineață, India a efectuat atacuri cu rachete în Pakistan și în zonele administrate de Pakistan din regiunea disputată. Represaliile au avut loc la câteva săptămâni după ce 26 de persoane, în principal turiști indieni, au fost împușcate mortal de bărbați înarmați într-o zonă a Kashmirului administrată de India luna trecută.

Suspected drone attack on srinagar:Video Captured by Citizens near airport pic.twitter.com/6ZDIA2Fzbk